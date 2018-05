Chrome OS skal snart kunne kjøre vanlige Linux-programmer

Chrome OS regnes som et temmelig sikkert operativsystem fordi alle applikasjoner kjøres i omgivelser som er atskilt fra selve operativsystemet. I begynnelsen var det bare mulig å kjøre webapplikasjoner i Chrome OS, noe som begrenset bruksmulighetene.

Senere har det blitt mulig å installere og kjøre mange Android-applikasjoner.

Virtuell maskin

Nå skal Google gjøre det mulig å kjøre også vanlige Linux-applikasjoner i Chrome OS. Det er kanskje ikke så overraskende at dette blir mulig. Chrome OS bygger på Linux-kjernen. Men Linux-applikasjonen skal ikke kjøres direkte på denne, men i stedet i en spesialtilpasset versjon av den virtuelle maskinen KVM.

VM-en skal ifølge Google starte på noen få sekunder og være temmelig transparent for brukerne. Applikasjonene åpnes på vanlig måte og kjøres i vanlige Chrome OS-vinduer.

Mest for utviklere

Under hovedtalen for utviklere under Google I/O i tirsdag kveld, norsk tid, fortalte Tal Oppenheimer, product manager hos Google, at hovedhensikten med dette er å gjøre Chrome OS egnet for utviklere.

– Dette betyr at manges foretrukne verktøy, redigeringsverktøy og IDE-er nå fungerer på Chromebooks, sa Oppenheimer. Dette skal om ikke lenge også gjelde Android Studio.

Dette er en sannhet med noen modifikasjoner. I første omgang er det bare på Googles egne Pixelbook-enheter at dette blir mulig. Dessuten dreier det seg foreløpig om en temmelig tidlig utgave.

Debian

En annen produktsjef hos Google, Kan Liu, forteller til Cnet at det er Debian 9 Stretch som kjøres i den virtuelle maskinen. Applikasjonene skal kunne installeres ved det vanlige apt-get-verktøyet.

Noen utfordringer gjenstår det fortsatt å løse. Dette inkluderer blant annet kopiering og liming mellom de ulike applikasjonstypene. Men ifølge Liu er dette blant det det jobbes med fram mot den ferdige utgaven.

Bare nyere enheter

De fleste Chromebook-enhetene skal være kraftige nok til å kjøre den virtuelle maskinen, men den vil likevel bare fungerer i nyere enheter. Årsaken er at enheten må være utstyrt med versjon 4.4 eller nyere av Linux-kjernen.

Dette forteller Liu til XDA Developers.

Lui fortalte også at Crostini, som løsningen kalles internt hos Google, fra starten av vil mangle støtte for GPU-akselerert grafikk. Men slik støtte skal bli inkludert senere i år.

