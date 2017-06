Chrome skal slutte å vise irriterende nettannonser

Google har nå bekreftet at selskapets nettleser, Chrome, skal få funksjonalitet som blokkerer visningen av nettannonser som ikke er i henhold til de nye standardene fra Coalition for Better Ads, en organisasjon hvor en rekke store annonseleverandører og interesseorganisasjoner er tilknyttet eller medlemmer. Dette inkluderer blant annet Facebook og norske INMA.

Det var i april at det først kom ubekreftede meldinger om at Chrome skulle få en innebygd adblock-funksjon.

Om et halvt år

Google planlegger, i samarbeid med både koalisjonen og andre bransjegrupper, å sørge for at Chrome slutter å vise annonser som ikke er i henhold til Better Ads Standards. Dette skal trolig settes i verk tidlig i 2018. Det skal også inkludere annonser som Google selv eier eller leverer.

Annonser som plutselig og automatisk spiller av musikk eller annen lyd, som krever at brukeren venter mange sekunder før man får se innholdet man egentlig er ute etter, eller som åpnes i nye faner, er blant dem som vil bli blokkert.

Hensikten med det hele er at nettsteder skal kunne gi en bedre opplevelse for brukerne, blant annet for å unngå at enda flere installerer adblock-funksjonalitet som blokkerer alle annonser – annonser mange nettsteder er helt avhengige av for å opprettholde driften.

