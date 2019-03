Cisco latterliggjøres på Twitter for hjelpeløst sikkerhetstiltak

Det er lite Cisco har fått mer oppmerksomhet for de siste årene enn mangelfull sikkerhet i flere av selskapets nettverksprodukter. Hardkodede passord, udokumenterte bakdører og andre sårbarheter har blitt avslørt etter tur.

I forbindelse med sikkerhetstesting av nettverksruteren Cisco RV320, har tyske RedTeam Pentesting konkludert med at enheten eksponerer sensitive diagnosedata via webgrensesnittet, uten behov for autentisering, selv etter at Cisco har forsøkt å rette dette.

Curl

Men i det er en annen oppdagelse som har fått mer oppmerksomhet. I en Twitter-tråd har RedTeam Pentesting nemlig publisert dette innlegget:

We were also quite surprised to find this /etc/nginx.conf in 1.4.2.20 pic.twitter.com/tvOj04Q7Ip

— RedTeam Pentesting (@RedTeamPT) 27. mars 2019

Det er kanskje ikke så innlysende for alle hva som er så galt med den koden, men det er altså den første if-testen det reageres på. Her gjøres det et forsøk på å hindre at HTTP-klienter som oppgir at de heter «curl», får tilgang til ruteren. I stedet returnerer ruterens webserver HTTP-statuskoden 403 Forbidden.

Curl er et kraftig kommandolinjeverktøy for å sende kommandoer og data til blant annet webservere. Det kan brukes i skript, noe som gjør at det blant annet egner seg godt til automatisert penetrasjonstesting med mange ulike dataverdier.

Det er nok derfor Cisco-utviklerne har valgt å nekte curl tilgang. Problemet er at forsøket er temmelig hjelpesløst.

User Agent

Navnet på HTTP-klienten er en verdi som kalles for User Agent. I flere nettlesere og andre HTTP-klienter, kan denne verdien endres til hva det måtte være.

I curl er det å velge User Agent en temmelig sentral funksjonalitet, som gjøres for eksempel slik:

curl -A "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0" <URL>

Ja, selv kommandoen nedenfor hadde omgått sikkerhetstiltaket i Cisco-ruteren:



curl -A "Ikke Curl" <URL>

that is about the laziest approach i could possibly imagine. i could see someone who hated their job doing this — James Bond Magazine (@code_monk) 28. mars 2019

Det er bare å håpe at noen hos Cisco i framtiden finner på bedre tiltak for å hindre angripere i å finne og utnytte sårbarheter.

