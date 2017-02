Cisco-utstyr slutter å virke etter 18 måneder – dette berører norske kunder

En mengde nettverkutstyr fra Cisco står i fare for å slutte å virke. Årsaken er en svakhet i en innebygget komponent.

Kvaliteten forringes over tid. Først etter om lag 18 måneder kan komponenten begynne å svikte. Straks det skjer er utstyret defekt og må byttes.

Svitsjer, rutere, dedikerte sikkerhetsbokser og optiske nettverkskontroller er berørt. Se faktaboks for hvilke modeller.

Lar seg ikke gjenopprette

Symptomet er at produktene dør ut. De slutter å virke, lar seg ikke reboote og kan heller ikke gjenopprettes. Det er ikke fare for brann, opplyser Cisco i et varsel.

– Feilen ligger i en oscillator, som er helt nødvendig i alt utstyr som driver med kommunikasjon. Slutter de å fungere, så slutter enheten å fungere, forklarer teknisk direktør Jan H. Solhøy i Cisco Norge til digi.no.

Cisco-utstyr som må byttes Rutere:

FN-64231: NCS5500 Line Cards. FN-64252: IR809/IR829 Industrial Integrated Services Routers. FN-64253: ISR4331, ISR4321, ISR4351 og UCS-E120. Svitsjer:

FN-64251 - Nexus 9000-serien N9K-C9504-FM-E/N9K-C9508-FM-E/N9K-X9732C-EX. Meraki Notification - MS350-serien Sikkerhet:

FN-64228 : ASA 5506, ASA 5506W, ASA 5506H, ASA 5508, og ASA 5516 FN-64250 : Cisco ISA3000 Industrial Security Appliance. Meraki Notification - MX 84 Optisk nettverk:

FN-64230: NCS1K-CNTLR Se Cisco-varselet for flere detaljer.

Han bekrefter at norske kunder er berørt. Hvor mange er uklart, men Cisco er landets største leverandør av nettverksutstyr, så det er et omfang.

– Vi tar det veldig alvorlig og gjør det vi kan for å proaktivt bytte ut komponenten i kundenes utstyr. Kundene får kostnadsfritt bytte produktene. Fordi det er snakk om en forringelse over tid vil det være en prioriteringsliste over hvilke enheter vi bytter først, men vi forsøker å gjøre det så fort som mulig.

Jobber med å informere

Foruten en såkalt «field notice» til kunder som abonnerer på varslingstjenesten er det ikke gått ut informasjon kollektivt, men Solhøy forsikrer at Cisco Norge og partnere nå jobber med å informere kunder med den aktuelle oscillatoren.

Cisco opplyser at også andre selskaper benytter samme komponent, men de går ikke ut med hvilken tredjepart som har produsert den upålitelige frekvensklokkekomponenten.

– Nei, det gjør vi ikke. Det er policy, men skyldes også at vi selv står inne for kvaliteten i produktene vi bygger.

– Står konkurrentenes nettverksutstyr i fare for å rammes av samme feil?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Solhøy.

Etter det teknologinettstedet The Register erfarer ligger problemet i en Atom C2000-systembrikke fra Intel, som Cisco benytter i sitt utstyr.

