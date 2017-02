Intel-brikke «bricker» ikke bare Cisco-produkter

En mengde nettverksutstyr fra Cisco står i fare for å slutte å fungere etter at utstyret har vært i bruk over tid. Ifølge The Register skal årsaken være en feil på Intels Atom C2000-prosessor.

Atom C2000 er en x86-prosessor basert på Silvermont-arkitekturen, en prosessorarkitektur med fokus på lavt effektforbruk og høy ytelse. C2000-prosessorene brukes typisk i nettverksutstyr, lagringsenheter og i andre produkter hvor det er behov for høy ytelse per watt, og der plassen er begrenset.

Brikkene brukes ikke bare i Cisco-produkter, men også i utstyr fra blant andre HP, Dell, Synology og Netgear.

Intel innrømmer produktproblemer

Ifølge The Register uttalte Intels finansdirektør Robert Swan under en resultatpresentasjon nylig at et problem med ett av selskapets produkter påvirket selskapets resultater negativt i fjerde kvartal, og at Intel har måttet sette av penger til å håndtere problemet.

Intel har imidlertid ikke villet bekrefte hvor mange brikker som er berørt, og heller ikke nøyaktig hvilke brikker det skal være snakk om. Cisco har heller ikke villet gå ut med informasjon om navnet på selskapet som har levert komponenten som nå får en rekke Cisco-produkter til å svikte etter en tid.

Men i en oppdatering av Atom C2000-dokumentasjonen som ble gjort i januar 2017 skriver Intel at denne brikkeserien inneholder en klokkefeil. Dette er helt spesifikt hva Intel skriver:

«AVR54. System may experience inability to boot or may cease operation. Problem: The SoC LPC_CLKOUT0 and/or LPC_CLKOUT1 signals (Low Pin Count bus clock outputs) may stop functioning. Implication: If the LPC clock(s) stop functioning the system will no longer be able to boot.»

En talsperson fra Intel skriver i en e-post til The Register at brikken kan degraderes under tung bruk, og at dette skjer raskere enn hva som Intel har satt i sine kvalitetsmål.

Intel vil imidlertid ikke bekrefte overfor The Register at det er dette som er årsaken til at nettopp Cisco-produktene nå feiler – men det skal ifølge nettstedte være på det rene at de aktuelle Cisco-produktene faktisk inneholder Atom C2000-prosessorer.

The Register har mer informasjon om de spesifikke produktene i C2000-familien som skal være berørt.

Bakgrunn: Cisco-utstyr slutter å virke etter 18 måneder – dette berører norske kunder »