Ciscos nye teknologidirektør har sterke meninger om både teknologi og kjønnsbalanse

I dag får Cisco ny teknologidirektør. En kvinne denne gangen. Merete Asak er vant til å bære teknologifanen i en IT-bransje som domineres av mannlige IT-sjefer. Men hun blir ikke alene i Ciscos ledergruppe. Etter at Sven Thaulow sluttet for et par uker siden rykket COO Trine Strømsnes opp i lederstolen, og Toril Jensvold har siden august i år vært salgsdirektør for offentlig sektor. Idag består ledergruppen av 50 prosent kvinner.