Cloudify er en IT-startup med en visjon – og med konsernmuskler

I september ble det kjent at Storebrand Asset Management var i ferd med å flytte forvaltningen av 880 milliarder kroner fra lokale servere til skyen ved hjelp av Azure. Flyttingen av systemene blir betegnet som et stort prestisjeprosjekt i den norske finansnæringen, og driverne av prosjektet er den ett år gamle startupen, Cloudify, som hadde rundt 10 ansatte da de fikk oppdraget.

Men det er selvsagt ikke en helt ordinær startup Storebrand har latt gå løs på forvaltningssystemene sine. Gründerne Randulf Grotle, Marius Pedersen og Peter Nomme har to tiårs erfaring hver fra IT-bransjen, med Microsoft og 99X (skiftet nylig navn til Visolit) som siste stoppested.

Administrerende direktør, Randulf Grotle, var datasenterdirektør i Microsoft da det slo ham at Microsoft og andre snakker mye om alle de fantastiske tingene du kan bli hvis du kommer deg til skyen, men at det er veldig få som snakker om hvordan du skal komme deg dit.

En startup i hermetegn

– Hovedgrunnen til at jeg forlot en godt betalt og veldig trygg jobb i Microsoft, er at jeg hadde lyst til å få til det vi snakket om som en stor visjon fra Microsofts side. Den ble ikke helt oppfylt fordi de eksisterende partnerne ikke jobbet på den måten som Microsoft og jeg skulle ønske de gjorde. Det sådde likevel et frø om at det er et behov i markedet for å hjelpe store bedrifter til å få realisert den berømte forretningsverdien gjennom skytransformasjon, forteller Grotle.

Frøet vokste til en forretningsidé, og Grotle tok ideen med seg til Devoteam i Paris. Den franske konsulentkjempen med rundt 7200 ansatte over hele verden, har nemlig utviklet et konsept for å vokse ved hjelp av gründerånden som preger startup-bedrifter.

Speedboats, som strategien kalles, er kort fortalt en risikokapitalmodell der gründere får utvikle et selskap fra bunnen av, med tilgang på Devoteam-konsernets ressurser, som forretningssystemer, sertifiseringer, leveransesentre og partnere.

– Så vi er en startup, men en startup i hermetegn, sier Grotle.

Vi møter ham i korona-tomme lokaler i Tollbugata i Oslo, der de norske Devoteam-selskapene, Fornebu Consulting, designselskapet Studio Vues og Cloudify snart skal få felles kontoradresse.

Med seg har han Marius Pedersen, som er Cloudifys direktør for skytransformasjon. Pedersen var skyarkitekt i Microsoft, og ble med Grotle over til Cloudify for å hjelpe ham med å realisere den visjonen han hadde fått Devoteam til å investere i – et selskap som hjelper selskaper å unngå den smellen han mener mange selskaper går på fordi de tenker feil rundt det å flytte systemene sine fra kjelleren til skyen.

Skyen er ikke «automagisk»

– Hva slags smell er det?

– At du ikke får ut den effekten du trodde du skulle få ut, sier Pedersen. – Salgspitchen til sky er jo at alt kommer til å gå raskere, bli billigere og skape merverdi. Men hvis du ikke har en organisasjon som klarer å få ny teknologi ut i forretningen, så får du jo ikke de effektene. Du vil nok spare litt penger. Men bedriften blir ikke så veldig mye smartere av å flytte en server ut i skyen.

– Mange ser på skyen som «automagisk». Men det er ikke så veldig mystisk, det som skjer i skyen – det er godt gammeldags IT-håndverk. Å ta en forretning til skyen er imidlertid en endringsreise som handler om mye mer enn teknologi. Ikke minst om hvordan du skal forandre organisasjonen din for å komme deg dit, legger Grotle til.

– Og feilen bedrifter flest gjør?

– Å ikke vite hvorfor de flytter ut i skyen, før de gjør det. Jeg har ikke tall på hvor mange prosjekter jeg har sett der kundene har begynt å plukke på et eller annet, og så kommer de tilbake og klager over at de ikke får det til å virke: De får ikke integrert applikasjonene med systemene sine, det er en eller annet sikkerhetsutfordring, det er noe compliance de ikke får på plass, forteller Grotle.

– Hva burde de gjort, da?

– Effekten av skyen får du når du i tillegg til å flytte deg fra serveren begynner å bruke økosystemet rundt den skyen du flytter til, utnytter dataene dine bedre, tar i bruk AI, lager nye tjenester. Det er der verdien kommer. For å kunne gjøre det, må du ha en organisasjon som klarer å ta i bruk alle innovasjonene i de forskjellige plattformene, direkte inn i forretningsutviklingen, sier Pedersen.

Cloudify har som mål å skape slike organisasjoner. Til Finansavisen sa Grotle at Devoteam gikk seirende ut av konkurransen med de andre selskapene som knivet om Storebrand-kontrakten, fordi de har en «hjelp til selvhjelp»-modell hvor selskapet bistår, men lar Storebrand gjøre mye av jobben selv.

– Tradisjonell IT er planøkonomi

Grotle sier at de aller fleste større bedrifter i dag er bundet opp i langsiktige investeringer, enten ved at de har kjøpt datasenter og servere i kjelleren sin, eller inngått en outsourcing dataavtale. Han mener dette fort vil bli en alvorlig hemsko for dem.

– Når du kjøper deg et datasenter eller leier deg plass, så er normal avskrivingstid 3–5 år. Så i tradisjonell IT vil et prosjekt ha et vindu på 3–4 år. Du setter deg altså ned for å prøve å se hvordan verden ser ut om fire år! Det er nesten planøkonomi, sier Grotle.

Men om Cloudify mener bedrifter bør rydde kjellerne sine, så vil de ikke kaste ut IT-avdelingene.

– Nei, tvert imot! Vi er veldig forkjempere for å bygge dem opp. Ser du på de tre store skyleverandørene, Microsoft, AWS og Google, så investerer de rundt 10 milliarder dollar hver i produktutvikling på skyene sine hvert år, sier Grotle.

– Microsoft alene hadde rundt 300 releaser på Azure i siste kvartal i fjor, legger Pedersen til.

– Skyen endrer seg så fort at alt det vi leverer er utdatert om et kvartal hvis det ikke blir opprettholdt og vedlikeholdt. Det kommer nye komponenter, funksjoner og løsninger hele tiden. Slik at det fundamentet du satte opp for et halvt år siden har fått masse ny teknologi som du må velge om du vil ta i bruk eller ikke.

Verdi ikke utgiftspost

For å henge med på dette kjøret, er gode IT-avdelinger viktigere enn noen gang, mener de. Grotle synes det er på tide at man slutter å se på IT-folkene som en utgiftspost på driftsbudsjettet, og tar inn over seg at de er en avgjørende del av verdiskapningen.

– Det er bare i IT-avdelingene du finner ansatte som har god kunnskap om IT og god forståelse av hva du kan bruke skyen til. Skjønner du i tillegg hvilke behov forretningen din har, kan du være en veldig, veldig god verdi for bedriften din. I de bedriftene vi jobber med, vil vi hjelpe IT-avdelingene til å bli et sted der en forretningsleder kommer og sier: Jeg har noen tanker om hva vi skulle gjort, og så kan IT-avdelinga si «Ja! Vi kan gjøre sånn eller sånn!» Eller andre veien; at IT-avdelinga går til forretningen og sier at «vi vet at selskapet har noen utfordringer her, men hvis vi bruker teknologi sånn og sånn – ikke et gigantprosjekt, men en liten vridning, bare – så kan vi løse det».

Pedersen mener IT-avdelingen har en viktig rolle når en bedrift skal drive produktutvikling, fordi all produktutvikling har en grad av IT i seg.

– Det vil jo være veldig lite produktutvikling framover som ikke innebærer en stor del teknologisk innovasjon. Men markedsgjengen vet jo ikke nødvendigvis hva som er teknisk mulig. Så når noen som kjenner kundene og markedet og verdibudskapet, og noen som kan teknologien, setter seg ned og spiller ball – da kan man finne muligheter man egentlig ikke visste fantes der, sier han.

Ikke så lett å bli selvgående

Det er imidlertid bare de største selskapene som har mulighet til å skaffe seg så store ressurser, at de helt på egenhånd både drifter skytjenestene og har full kontroll med alle oppdateringene som kommer og mulighetene som følger med.

– Vår største suksess er når kunden er selvgående, adopterer ny teknologi, utvikler plattformen sin videre, og egentlig ikke trenger oss. Men vi ser at det er ikke så lett å bygge opp en sånn organisasjon, sier Pedersen.

Grotle utdyper:

– Hvis du skal ha 24/7-vakt på skyen, må du ha syv heltidsansatte. Og det er på ingen måte mange kunder som har råd til å bygge en sånn IT-avdeling selv. Så en av våre tjenester er selvsagt å kontinuerlig oppdatere skyen og levere det bedriften har behov for til enhver tid.

– Nyutdannede kommer med åpent sinn

Dermed er det ikke bare IT-avdelingene som vokser. Det blir det behov for flere folk i Cloudify også. De har økt staben fra 10 til rundt 30 konsulenter det siste året, og Grotle sier at de planlegger å ansette to nye hver måned framover. Det blir imidlertid ikke lett å finne folkene med den kompetansen de ønsker, medgir Pedersen.

– Vi leter etter de som har erfaring med IT-transformasjonsprosjekter i klassisk forstand for store selskaper, men som har blitt oppdatert med et mindset om hva sky og automasjon gir av muligheter i en sånn reise. Den kombinasjonen er vanskelig å finne.

Noe løses ved å hente inn ansatte fra Devoteams internasjonale organisasjon, men Cloudify har også god erfaring med å ansette nyutdannede – og så sende dem rett på seks ukers hurtigopplæring på sky ved Microsoft University.

– Ansatt nummer fire her i bedriften kom rett fra Høyskolen Kristiania, og litt tilfeldig er det vel der vi har hentet de fleste ferske fra. Det er ofte mye enklere å ansette nyutdannede enn erfarne folk. De kommer med et åpent sinn, og har kanskje aldri sett noe annet enn en sky. Vi synes at det å hente folk rett fra skolen er utrolig givende, sier Grotle.

Han legger til at å ansette folk i Norge framfor å trekke på morselskapet også har noe med stolthet å gjøre.

– Vi synes det er kult å bygge opp noe i Norge. Da jeg jobbet i Microsoft hadde vi med oss statsråder til Seattle for å få Microsoft til å investere i datasentre i Norge. Da vi fikk det til, var det utrolig stas. Men vi må jo kunne bruke den teknologien som de investerer i å bygge her. Ennå er poolen med IT-folk som forstår den nye verden i skyen, for liten. Vi vil være med på å bygge den opp.

– Litt som å bygge landet?

– Det høres voldsomt ut å si det sånn. Men det er jo en kompetanse som må bygges opp. Så, ja, det er kanskje litt som å bygge landet.