Color Lines Kiel-ferger i gang igjen etter nettverksfeil

– På grunn av nettverksproblemer får vi ikke kjørt en rekke automatiserte prosesser som for eksempel innsjekk av passasjerer, opplyser Brynhildsbakken til NTB.

Det var NRK som meldte om nettverksfeilen først.

Rundt klokken 17.30 mandag gikk både Color Magic og Color Fantasy fra kai, tre og en halv time forsinket. Begge fergene har fått sjekket inn passasjerene via manuelle prosedyrer.

– Vi beklager overfor våre passasjerer de forsinkelsene som har oppstått, sier Brynhildsbakken til NTB klokken 17.40.

Også de to Superspeed-fergene fra Larvik og Kristiansand må gå gjennom manuelle prosedyrer for å få lagt fra kai.

– Det jobbes tilsvarende med disse to, men siden det er mye godstransport på disse, tar de manuelle prosedyrene lengre tid. Disse avgangene vil dermed også bli noe forsinket, sier han.

Noe nærmere løsning på hvorfor nettverksfeilene oppsto har Color Line foreløpig ikke kommet.

– Vi har hatt fokus på å få av gårde fergene i første omgang, så får vi finne ut årsaken til problemene i neste omgang, avslutter Brynhildsbakken.

Digi har spurt selskapet om de kan si mer om hva som var årsaken til feilen, og hva de gjør for å hindre at det skjer igjen.



− Vi har ingen kommentar til det på nåværende tidspunkt, utover at vi arbeider for å avklare bakenforliggende årsaker, skriver konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line i en SMS til Digi tirsdag morgen.