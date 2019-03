CSS skal få støtte for flere matematiske funksjoner

Cascading Style Sheets (CSS) får stadig ny funksjonalitet, hvorav en del har mye felles med det man finner i tradisjonelle programmeringsspråk, inkludert variabler, enheter/verdier/typer og grunnleggende, matematiske uttrykk som min(), max(), calc() og clamp().

Siden layouten til webapplikasjoner ikke lenger bare kan bestå av firkantede flater hvor alle vinkler er på 90 grader, dukker det ofte opp nye behov, inkludert det å kunne beregne verdier som er relatert til vinkler. Skal dette gjøres dynamisk i webgrafikk i dag, må en gjerne ty til JavaScript.

Derfor har enkelte utviklere uttrykt et ønske om at CSS skal få støtte for trigonometriske funksjoner.

Ifølge ZDNet har dette nylig blitt vedtatt, under et møte som W3C CSS Working Group arrangerte på IRC i slutten av februar. I alt er det ti ulike matematiske funksjoner som etter hvert skal inkluderes i en kommende CSS-spesifikasjon. Dette er:

Sinus – sin()

Cosinus – cos()

Tangens – tan()

Invers sinus – asin()

Invers cosinus – acos()

Invers tangens – atan()

Invers tangens med to argumenter – atan2()

Hypotenus – hypot()

Kvadratrot – sqrt()

Potens – pow()

Leste du denne? Microsoft og Mozilla vil standardisere CSS-egenskap som Internet Explorer har støttet siden 2000