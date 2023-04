Curl har latt utviklere og hackere manipulere nettadresser i 25 år

For noen få uker tilbake kunne den svenske utvikleren Daniel Stenberg markere en stor milepæl. 20. mars 1998 lanserte han som 27-åring den første versjonen av kommendolinjeverktøyet som da fikk navnet curl (client uniform resource locator).

Curl er i dag et svært mye brukt verktøy med en rekke bruksområder, inkludert overføring av data via en rekke nettverksprotokoller og manipulering av nettadresser for å finne sårbarheter. Det kan brukes i skript, og mye av funksjonaliteten er også tilgjengelig gjennom biblioteker til en rekke programmeringsspråk.

Ville automatisere valutakurser

Egentlig starter historien til curl i slutten av 1996, da Stenberg hadde behov for et verktøy som kunne automatisere innhentingen av valutakurser til en «bot» i det tekstbaserte kommunikasjonssystemet IRC (Internet Relay Chat). På samme tid kom brasilianeren Rafael Sagula med versjon 0.1 av verktøyet HttpGet, som Stenberg raskt utvidet og etter kort tid overtok ansvaret for.

I 1997 ble navnet på verktøyet endret for første gang, til urlget, siden det også fikk støtte for nettverksprotokollene gopher og FTP, og dermed ikke lenger kun støttet HTTP.

Også navneendringen 20. mars 1998, til curl, skyldtes utvidet funksjonalitet. Verktøyet fikk da også støtte for å laste opp data, og dermed ble «get»-delen av navnet villedende.

Stadig utvikling

Curl har blitt videreutviklet kontinuerlig siden den gang, og mye mer funksjonalitet har blitt lagt til, inkludert støtte for ulike e-post- og sikkerhetsprotokoller. Curl ble en integrert del av Mac OS X (10.1) i 2001, og 17 år senere ble det til og med levert med med Windows 10 (fra og med 1803-versjonen).

Stenberg feiret 25-årsjubileet til curl med blant annet å drikke 25 år gammel whisky og å gi ut versjon 8 av curl. Dette er den 215. utgivelsen av verktøyet. Den forrige virkelig store utgivelsen, curl 7.x (egentlig 7.1), kom allerede i august 2000.

Selv om Stenberg fortsatt leder prosjektet, er han langt fra den eneste bidragsyteren. Mer 2800 andre har bidratt med kode, skriver han i et jubileumsblogginnlegg.

Hvor mange som faktisk bruker curl, er trolig umulig å svare nøyaktig på. Men Stenberg oppgir i blogginnlegget at antallet curl-installasjoner gjennom de 25 årene er på mer enn 10 milliarder.