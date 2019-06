Cyberforsvaret mener vi er ille ute om vi blir angrepet: – Norge har marginal evne til å stå imot dataangrep

Generalmajor Inge Kampenes mener Norge har marginal evne til å stå imot dataangrep. Cyberfosvarsjefen sier det er viktig at vi nå ruster opp satsingen. Det skriver TV2.

– Dette er så viktig å ta på alvor at man må erkjenne at man må utvikle verktøy og kapasiteter til både å beskytte seg, egne styrker og egne operasjoner for de andre domenene land, sjø og luft, sier generalmajoren til TV2.

Små budsjetter

Forsvarets årsrapport for 2019 viser at det ble brukt 2,1 milliarder kroner på cyberforsvaret i 2018.

Det har dermed ikke vært noen klar økning i budsjettene siden 2016.

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har alle flagget digitale trusler som den raskest voksende utfordringen i vår tid.

Undergraver demokratier

I slutten av mai varslet Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at trusler i det digitale rommet ville få høyeste prioritet på alliansens toppmøte i London til høsten.

Generalmajor Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret, under sitt foredrag ved NSM Sikkerhetskonferansen 2019. Foto: Harald Brombach

– Det tar bare ett «klikk» å sende et datavirus verden rundt, men det krever global innsats for å forhindre det fra å utløse kaos, sa Stoltenberg den gang.

Cyberangrep kan «skade økonomiene våre, undergrave demokratiene våre og lamme vår militære evne», argumenterte Nato-lederen.

Generalmajor Inge Kampenes opplyser til TV2 at Cyberforsvaret først og fremst har kapasitet til å beskytte sine egne operasjoner og nettverk.

– Samtidig vil jeg påstå at evnen vår er marginal. Sånn som det utvikler seg nå, vil jeg si at det er viktig at vi øker den kapasiteten, sier generalmajoren.

Må ta ansvar

I starten av juni var Martin Libicki på besøk i Oslo. Han er leder for cybersikkerhetsstudier ved U.S. Naval Academy, og omtales som en av verdens ledende eksperter på cybersikkerhet.

Forskeren tok til orde for å legge mindre av ansvaret for datasikkerhet på forbrukerne, og mer på store virksomheter. De har nemlig både ressurser og mulighet til å utvikle egen kompetanse.

Libicki har skrevet flere bøker om cyberkrig. Blant annet bøkene:

«Cyberspace in Peace and War», «Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare» og «Information Technology Standards: Quest for the Common Byte».

Han mener at ansvaret for datasikkerhet må overføres fra forbrukere til store virksomheter:

– Store virksomheter er de som er i stand til å designe systemer på en sånn måte at dårlig oppførsel hos forbrukere ikke behøver å gjøre så mye skade, sa han.