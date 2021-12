Da Eficode trengte ny lydprofil, ville de ikke gi oppdraget til en proff

At et selskap har en designmanual som spesifiserer logo, fargebruk, skrifttyper og så videre, er slettes ikke unormalt. Det gjøres for å understøtte merkevaren, sørge for en enhetlig design utad, og gjøre det generelt lettere å kjenne igjen selskapets profil, enten det nå dreier seg om en presentasjon, video, nettside, brosjyre, eller nesten hva som helst annet.

Men at designmanualen også inneholder lyd, såvel som bilde og grafikk, er ikke fullt så vanlig.

Nettopp dette ville det finske programvareselskapet Eficode forbedre seg på.

Det gikk opp for selskapet at de hadde fokusert alt for mye på det visuelle i oppbygningen av merkevaren, og trengte en jingle og en kjenningsmelodi for å profilere selskapet i det de kaller «... en verden som blir stadig mer full av støy».

De ønsket imidlertid ikke å hyre inn en komponist som leverte en ferdig vare. De bestemte seg i stedet for å utlyse en konkurranse - eller rettere sagt to, en for jingle og en for kjenningsmelodi. Premien var 5.000 Euro hvis man vant begge.

Og konkurransen ble utlyst med denne videoen. De sier selv den nådde over en halv million visninger, men i skrivende stund har den ennå ikke nådd 500 visninger på YouTube. Men forslag fikk de i alle fall inn, nærmere 50 i tallet.

Vinneren ble Sanjin Vošanović fra Bosnia-Hercegovina, som vant begge kategoriene:

Jingle

Kjenningsmelodi

Spesialpris

Det ble også delt ut en spesialpris, for denne låten: