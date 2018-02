Da maskinen hans plutselig begynte å installere Windows 10, kokte det fullstendig over

Da laptopen plutselig begynte å installere Windows 10 kokte det fullstendig over for Frank K. Dickman. Nå krever han at Microsoft gir ham tilbake sin vante Windows 7-installasjon, eller betaler ham 4,7 milliarder kroner for tort og svie. Det skriver BleepingComputer.

– Jeg eier en Asus 54l bærbar datamaskin som har en OEM-lisens for Windows 7. Maskinen ble automatisk oppgradert til Windows 10, og sluttet umiddelbart å virke, skriver han i stevningen av selskapet som er overlevert retten i Albuquerque i delstaten New Mexico.

Ønsker at Microsoft tilbakestiller

– Oppdateringen slettet også Windows 7-versjonen som lå innebygd i datamaskinen.

Amerikaneren ønsker nå at selskapet tilbakestiller datamaskinen hans til Windows 7.

Men siden det ifølge ham er umulig å få tak i en ekte, lisensiert versjon av det nesten ti år gamle operativsystemet, krever han nå at Microsoft enten skaffer ham en fungerende versjon eller blar opp fra sin ellers så tykke lommebok.

Frist på 30 dager eller 4,7 milliarder

Amerikaneren har gitt selskapet en frist på 30 dager til å løse floken.

Selv om sjansen er stor for at den amerikanske dommeren kommer til å avvise kravet, er ikke Dickman den første som har sett rødt etter å ha blitt tvangsoppgradert til den nyeste Windows-versjonen.

Blant annet fikk norske Gabriel Roland sin avsluttende mattematikkeksamen ødelagt på grunn av den av hissige taktikken til programvareleverandøren.

– Jeg ble ganske satt ut da programmene plutselig begynte å lukke seg på pc-en min, og jeg skjønte en oppdatering var på gang. Samme hva jeg gjorde var den umulig å stoppe, fortalte Roland til Aftenposten etter at katastrofeeksamenen var et faktum.

Betalt erstatning tidligere

Selv om 4,7 milliarder er et uforholdsmessig høyt beløp er ikke det amerikanske rettsvesenet ukjent for å tvinge Microsoft til å betale ut erstatninger når oppgraderingsregimet deres får uønskede konsekvenser for brukerne.

Teknologigiganten har blant annet blitt dømt til å betale en erstatning på 80 000 kroner til en dame som ble sittende igjen med ubrukelig system etter at en automatisk Windows 10-oppgradering krasjet maskinen hennes.

Siden desember 2015 har Windows-brukere blitt utsatt for en aggressiv kampanje, med mål om få flest mulig til å bytte til det nyeste operativsystemet.

Måltallet om en milliard installasjoner skulle inkludere PC-er, nettbrett, mobiler og spillkonsoller. Ifølge selskapet har rundt 350 millioner enheter installert operativsystemet. Selskapet anerkjenner i 2016 at det målet ikke var oppnåelig.

Mål om én milliard brukere

Microsoft hadde et uttalt mål om at de skulle ha én milliard Windows 10-brukere innen utgangen av 2018.

Veien dit har vært vanskelig.

I mai 2016 rapporterte selskapet at Windows 10 hadde passert en halv milliard brukere, samtidig innrømmet Microsoft at det ikke var realistisk at operativsystemet ville nå én milliard brukere i løpet av 2018.

Skal vi tro på analyseverktøyet Statcounter passerte Windows 10 sin populære forgjenger i antall brukere først i januar i år.

Uklart hvem som er størst

Det vil i så fall være en milepæl for selskapet som har jobbet hardt og iherdig for å nå milliardmålet. Netmarketshare er ikke like optimistisk, og deres tall peker på at Windows 7 fortsatt er størst.

Microsoft har selv vært så begeistret for Windows 10 at de har valgt å installere OSet på maskiner der brukere selv har avkreftet at de ville installere.

I januar i fjor innrømmet selskapet at de hadde gått for langt.

– Vi ønsker at folk skal kjøre Windows 10 fra et sikkerhetsperspektiv. Å finne den rette balansen for å få flest brukere over på den nye plattformen har ikke vært lett, sa markedsdirektør Chris Copossela i Microsoft den gang til Windows Weekly.

Microsoft: – Skjønte at vi gikk for langt

Chris Capossela er både visepresident og markedsdirektør i den amerikanske teknologigiganten. Bilde: Microsoft

Han mente da at selskapet hadde et svakt øyeblikk da de tvang brukere som krysset ut oppdateringen over på det nye operativsystemet, ifølge Softpedia.

Det brukere flest oppfattet som et tydelig «nei» ble nemlig en bekreftelse.

Ja, takk. Vennligst installer Windows 10 på denne pc-en.

– Etter at vi bestemte oss for å slippe denne oppgraderingsmåten i markedet gikk det ikke mange timene før vi skjønte at vi hadde gått for langt.

– Naturlig nok tar det litt tid å rulle ut en oppdatering som endrer oppførsel. De to ukene dette foregikk var ganske smertefulle for oss. Det var definitivt en ny bunn. Vi lærte mye av den opplevelsen, sa Microsoft-sjefen.