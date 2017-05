Build 2017: Windows 10-bruken har nådd stor milepæl

Microsoft kunngjorde onsdag, i forbindelse med åpningen av selskapets Build-konferanse i Seattle, at antallet månedlig aktive brukere av Windows 10 har passert en halv milliard. Det melder flere nyhetsmedier.

Dette er to tredeler flere enn i begynnelsen av mai 2016, da selskapet oppga at antallet var på 300 millioner. Måneden etter var det vokst til 350 millioner, mens ytterligere 50 millioner ble lagt til i perioden fram til september 2016.

De neste hundre millioner aktive brukere har altså kommet over en periode på åtte måneder.

Halvveis til det opprinnelige målet

Opprinnelig hadde Microsoft et mål om å nå en milliard aktive Windows 10-brukere innen selskapet regnskapsår 2018. Dette regnskapsåret starter den 1. juli i år.

Men allerede i juli i fjor innrømmet Microsoft at dette målet ikke var realistisk. Dels fordi (den offisielle) perioden for gratis oppgradering til Windows 10 nærmet seg slutten, og dels fordi salget av Windows 10 Mobile-baserte enheter på ingen måte hadde tilfredsstilt Microsofts forventninger.

Cortana

I den samme kunngjøringen i går opplyste Microsoft også at mer enn 140 millioner brukere benytter Cortana, selskapets personlige, digitale assistent, minst en gang i måneden.

Dette er i utgangspunktet et høyt tall, men tallet kan leses på flere måter. Det betyr også at de fleste Windows 10-brukere ikke benytter Cortana. Assistenten er dessuten ikke bare er tilgjengelig for Windows 10, men også for blant annet Android og iOS, og også disse brukerne er inkludert i det nevnte tallet.

Et tredje tall som Microsoft oppgave, er at antallet månedlig aktive, kommersielle Office 365-brukere har passert 100 millioner.

Digi.no er tilstede under Build-konferansen og kommer med flere saker derfra, blant annet et intervju med Microsofts nettskysjef, Scott Guthrie.

