Da selskapet skulle flytte over på AWS gikk det fryktelig galt: – Vi skjønte fort at vi måtte skrive om hele koden

Flyttingen fra eget datasenter i Tyskland og over på Amazon web services (AWS) skulle vise seg å bli et mareritt for nettavisen bold.dk. Etter ti dager var deler av nettsiden fortsatt utilgjengelig for danske fotballinteresserte. Det skriver Version2.

Bold.dk har 12 millioner månedlige besøkende og er en av Danmarks aller største nyhetsmedier.

Krøll i koden

Da fotballavisen skulle over på AWS i august gikk det galt på grunn av krøll i koden.

– Vi har en del store topper i trafikk når det går fotballkamper. Ofte kunne vi se en tredobling av den totale trafikken. Da kom ofte våre egne servere til kort, sier produktsjef Lars Riemann Andersen.

Derfor tok danske valget om å flytte hele nettsiden over på AWS, der de kunne skalere opp og ned etter ressursbruk.

– Kapasiteten skaleres automatisk opp når trafikken går opp, og vi kan også planlegge trafikktopper når vi vet at det vil være kamper som vekker stor interesse, fortsetter Riemann Andersen til Version2.

Flyttet 7. august

Selskapet hadde planlagt å gjennomføre flyttingen over på AWS 7. august 2018. Danskene hadde tatt høyde for at det kunne oppstå komplikasjoner ved å gjennomføre en rekke tester før migreringen startet.

Da flyttingen etterhvert gikk i gang skjønte Bold fort at det hadde oppstått problemer med databasen.

– Sider brukte lengre tid på å laste enn tidligere, og vi opplevde utfordringer med lastbalanseringen.

I knestående

Serverflyttingen førte til at danskene opplevde at AWS-løsningen gikk i knestående flere ganger når trafikktoppene kom.

Selskapet skjønte fort at problemene skyldtes foreldet kode.

Nettsiden var bygd opp som en stor monolitt, og hadde stort sett ingen avgrensede tjenester. Med to utviklere på plass ble det mye overtidsjobbing i de 12 dagene problemene stod på.

– For å få en mer fleksibel virtuell hardwarearkitektur, med avgrensede tjenester, har vi blitt nødt til å rydde opp i koden. På den måten vil ikke stor ekstrabelastning på en del av nettsiden føre til at resten av siden påvirkes negativt, sier produktsjefen til vår danske samarbeidspartner.

– Få hjelp

Selskapet måtte også få inn en ekstern AWS-ekspert for å rådføre seg.

Lars Riemann Andersen har tre tips til andre som skal ta fatt på tilsvarende flytting.

– Prioriter de viktigste oppgavene først. Gi utviklerne ro til å løse kjerneoppgavene, og ikke la de håndtere forespørsler utenfra.

– Det er også viktig å få hjelp fra noen som ikke har tatt i koden tidligere. Det er ofte svært vanskelig å oppdage problemer i egen kodebase, sier Riemann Andersen til Version2.