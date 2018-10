Danmark får egen militær hackeravdeling

Våre naboer danskene er i ferd med å etablere en splitter nye offensiv kyberenhet bestående av IT-eksperter og hackere. Enheten sorterer under Forsvarets Efterretningstjeneste og skal i løpet av neste år være i stand til å angripe fremmede makters IT-systemer.

Det tas sikte på en offensiv evne til å lamme militære systemer, men også mobilnett og kraftforsyning. Det betyr at også sivilbefolkning kan bli rammet, melder Jyllands-Posten.

– Må veies opp mot sivil skade

Sjef for danskenes E-tjeneste Lars Findsen vedgår dette i et sjeldent intervju om nye kybervåpen, som han direkte sammenligner med konvensjonell våpenbruk, konkret tidligere Nato-operasjoner som bombingen av Libya.

– I slike operasjoner er det nødvendig å foreta vurderinger knyttet til om de sivile skadene er for store eller ikke. På samme måte må det vurderes om prisen er for høy dersom man eksempelvis slår ut strømforsyningen til et våpensystem, og samtidig rammer sykehus slik at pasienter risikerer å bli drept, sier Findsen til avisen.

Lars Findsen er sjef Forsvarsvarets Efterretningstjeneste. Bilde: Pressefoto

Skal kunne «hacke tilbake»

Han understreker at faktisk bruk av offensive kybervåpen vil kreve godkjennelse av Folketinget, men han tar til orde for at beslutningen vil kunne besluttes i den parlamentariske utenrikskomiteen, på hemmelig vis.

Slik kan man unngå at en motstander får anledning til å lukke hull eller sårbarheter i datasystemer som eventuelt er blinket ut som mål.

Danske toppolitikere har i en årrekke sagt at landet skal bygge opp en slik evne. Daværende forsvarsminister Nick Hækkerup fra Sosialdemokraterne sa det slik i 2013:

– Vi skal ha hackere som kan hacke tilbake

– Spennende

I Norge har en slik evne vært lite oppe til offentlig debatt. Ett unntak er uttalt støtte til å drive offensive kyberoperasjoner fra mangeårig stortingsrepresentant Anders Werp fra Høyre, som i dag er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Det Danmark gjør synes jeg er spennende. Det er absolutt i den retningen utviklingen går. Jeg er ikke i tvil om at også Norge må ha nasjonale offensive kapasiteter på informasjonssikkerhet, sa Werp til digi.no i 2013.

Forsvarets langstidsplaner for 2012-2016 slo fast at også Norge skulle utvikle en offensiv evne på kyberområdet. Forsvarsdepartementet har tidligere bekreftet at de har en offensiv digital stridsevne. Hva det innebærer er uklart da nærmere opplysninger om kapasiteten er gradert.

Hvorvidt det finnes en egen militær enhet for offensive kyberoperasjoner her til lands eller planer om dette i fremtiden er uvisst.

Det later ikke ut til å være noe i gjeldende langstidsplan for Forsvaret 2017-2020 som indikerer noe i den retning. Digi.no har denne uken rettet en henvendelse til Forsvarsdepartementet og spurt, men uten å få svar foreløpig.