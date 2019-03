Dansk leverandør dropper Huawei når de nå skal bygge nytt 5G-nett

I 2020 skal TDC være ferdig med sin utbygging av 5G-nettet i Danmark. Det skjer uten Huawei. Den kinesiske leverandøren har siden 2013 levert 4G i TDCs-telekomnett. Det skriver DR.

Dermed blir det svenske Ericsson som skal sørge for at danske mobilbrukere kan surfe med ekstreme hastigheter via sine telefoner.

Harde forhandlinger

– Det var to stykker som var med i anbudsprosessen, og det har vært harde forhandlinger.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har endt opp med Ericsson som vår samarbeidspartner, sier administrerende direktør Allison Kirkeby til DR.

TDC opplyser til DR at valget av Ericsson som leverandør skjer i et rent forretningsperspektiv, og ikke har sammenheng med kontroversen som har hengt over Huawei den siste tiden.

Det danske selskapet ønsker ikke å opplyse om verdien av kontrakten, og vil heller ikke si noe om anbudet til Huawei.

Fortsetter i nettet

Det kinesiske selskapet vil fortsatt være fremtredende i TDCs telefonnett, og Huawei skal ivareta en rekke tekniske oppgaver for telekomselskapet, skriver DR.

Den kinesiske IT-giganten har vært i hardt vær i det siste. I januar advarte politiets sikkerhetstjeneste (PST) mot Huawei og utrykte bekymring for at selskapet kan utgjøre en vesentlig sikkerhetsrisiko mot norske interesser.

Også vårt naboland Danmark var kritiske til den kinesiske leverandøren, og utviste to Huawei-ansatte etter en inspeksjon av arbeidstillatelsene deres i begynnelsen av februar.

I Norge har både Telenor og Telia store innslag av utstyr fra Huawei i 4G–nettene, og Huawei–utstyr benyttes også i testingen av 5G–nettene her hjemme.

I kontakt med danske myndigheter

Huawei har hele tiden benektet anklagene, og deres norske sikkerhetsdirektør, Tore Orderløkken, kom tidligere i år med forsikringer om at selskapet har levert sikre løsninger til det norske telenettet i en årrekke.

Han mener påstandene mot Huawei både er ubegrunnede og udokumenterte, og peker på at selskapet ikke driver telenettene i Norge, men kun leverer produktene som blir kontrollert og driftet av operatørene – som selv skal utføre egne risikovurderinger.

Danske myndigheter har vært inne i bildet og gitt sine sikkerhetsråd til TDC rundt 5G-utbyggingen, men det er ikke uvanlig i denne sammenheng, opplyser selskapet til den danske statskanalen.

– Vi har vært i løpende dialog med sikkerhetsmyndighetene fordi vi drifter kritisk infrastruktur. Dette gjelder ikke kun denne prosessen, men alt vi gjør, sier Allison Kirkeby til DR.