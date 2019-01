Politiets sikkerhetstjeneste advarer igjen mot Huawei

Allerede i 2014 meldte digi.no at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde advart mot Huawei, og nå har tjenesten nok en gang gitt uttrykk for sterk uro overfor den kinesiske giganten.

I et intervju med nettstedet E24 indikerer PSTs informasjonsdirektør Martin Berentsen at Huawei fortsatt utgjør en sikkerhetsrisiko her til lands.

Er bekymret

– Det er problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge [...] Vi er bekymret for at det kan medføre at vi ikke har full kontroll på norske ekomnett som er kritisk infrastruktur, sa Berentsen til E24.

I likhet med norske, politiske myndigheter har PST merket seg – og latt seg påvirke av – bekymringene og mistankene som andre land har gitt uttrykk for.

Digi.no skrev tidligere denne måneden at justisministeren i Norge vurderer tiltak og at de er uroet for muligheten for spionasje på private og statlige aktører her til lands.

Nylig rapporterte digi.no at Huawei-grunnleggeren Ren Zhengfei i et sjeldent møte med journalister avviste at selskapet vil avvise forespørsler fra kinesiske myndigheter om å få tilgang til konfidensiell informasjon om utenlandske kunder eller deres nettverk.

Ønsker å være transparente

Overfor E24 kom sikkerhetssjef i Huawei Norge, Tore Orderløkken, med tilsvarende forsikringer overfor norske forbrukere.

– Vi har levert utstyr til det norske telenettet i mange år, og har alltid hatt et godt samarbeid. Vi ønsker å være transparente og åpne om alt vi gjør, sier Orderløkken til E24.

Tore Larsen Orderløkken, sikkerhetsdirektør i Huawei Technologies Norge. Bilde: Marius Jørgenrud

Han mener påstandene mot Huawei både er ubegrunnede og udokumenterte, og peker på at selskapet ikke driver selve telenettene i Norge, men kun leverer produktene som blir kontrollert og driftet av operatørene – som selv gjør sine risikovurderinger.

I Norge har begge de to store teleselskapene Telenor og Telia store innslag av utstyr fra Huawei til 4G-nettene, og Huawei-utstyr benyttes også i testingen av 5G-nettene.

Trump-administrasjonen i USA har bannlyst all offentlig bruk av teknologi fra Huawei og ZTE, som blant andre The Verge meldte tidligere i år, og Australia bannlyste 5G-teknologi fra de to selskapene i sommer.

Bygger sikkerhetssenter i Norge

Kanskje som et svar på beskyldningene mot seg, melder Huawei nå at de har besluttet å utvikle et testsenter for kybersikkerhet i Norge. Det er tidligere etablert lignende sentere i Belgia, Tyskland og Storbritannia, og det norske senteret blir dermed det fjerde i Europa.

Ifølge en pressemelding vil senteret gi selskapets kunder, partnere og norske myndigheter innsyn i Huaweis leveranser blant annet til det kommende 5G-nettet. Selskapet ønsker også et tett, grundig og åpent samarbeid om sikkerhet og personvern.

– Av både sosiale og økonomiske grunner må vi sørge for at alle data er beskyttet, at alles privatliv respekteres, og ikke minst at ingenting vi gjør går på kompromiss med et lands krav til sikkerhet. Dette er selve grunnlaget for å bygge tillit til den digitale økonomien. Huawei anerkjenner dette til fulle, og vi styrker vår tilnærming til sikkerhet kontinuerlig. Det norske sikkerhetssenteret vil gi full transparens for både myndigheter, teleoperatører og kunder, skriver Orderløkken i pressemeldingen.

Orderløkken sier de med det nye sikkerhetssenteret håper å bevise at det ikke er noen grunn til å tro at sikkerheten er dårligere med Huawei som leverandør enn med andre aktører.

– Huawei vil aldri gi noen lands myndigheter tilgang til informasjon. Vi er et globalt konsern med 180.000 ansatte i 170 land, og det er disse ansatte som eier oss, ikke den kinesiske stat. Vi har ingen tilknytning til kinesiske myndigheter utover å ha hovedkontor i Kina. Som leverandør til 45 av de 50 største teleselskapene i verden er vi helt avhengige av tillit fra våre kunder og sluttbrukere, og dette vil vi naturligvis ikke gå på kompromiss med.

Les også: Huawei hevder å ha gitt spionsiktet i Polen sparken »