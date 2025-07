Dansk minister: EU vil diskutere aldersgrense for sosiale medier

EU skal diskutere en mulig aldersgrense for bruk av sosiale medier, opplyser Danmarks europaminister Marie Bjerre.

Danmark overtok formannskapet i EU 1. juli, noe som innebærer at landet kan sette dagsordenen for hvilke saker som diskuteres på ministernivå.

Torsdag ble overtakelsen offisielt markert i Aarhus.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Orange Business bygger norsk sky for samfunnskritiske tjenester

Bjerre mener det er tydelig at sosiale medier påvirker barns trivsel og at dette er et område der det trengs mer regulering.

En gallupundersøkelse utført i Tyskland av YouGov viste nylig at over 70 prosent av de som svarte, ønsker seg aldersgrense for å kunne få adgang til sosiale medier som Facebook, Instagram og Tiktok.

57 prosent støttet 16-årsgrense, mens 16 prosent mente 18-årsgrense var best.

I Tyskland er imidlertid politikerne uenige om det er en god idé, og Markus Söder, som leder det borgerlige partiet CSU kalte nylig forslaget for «rent søppel». Han mener et forbud vil gjøre sosiale medier enda mer spennende for de yngste brukerne.