Abonner
Intel

Den amerikanske staten varsler oppkjøp i Intel

Føderale myndigheter har planer om å kjøpe seg stort opp i databrikkegiganten Intel, bekreftet næringsminister Howard Lutnick tirsdag. 

Næringsminister Howard Lutnick vil ikke si noe om når oppkjøpet skal skje.
Næringsminister Howard Lutnick vil ikke si noe om når oppkjøpet skal skje. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo/NTB
NTB
20. aug. 2025 - 07:16

I et intervju med CNBC sier Lutnick at president Donald Trump mener et slikt oppkjøp vil gi «god avkastning for amerikanske skattebetalere». Han antyder videre at det vil dreie seg om aksjer uten stemmerett. Han gikk ikke inn på hvor stor andel av selskapet staten skal eie, ei heller når det skal skje.

Amerikanske medier har skrevet at Washington ønsker seg om lag en ti prosents andel i Intel. Selskapet har slitt med å holde tritt med teknologiske skifter de siste årene og har nedbemannet i flere omganger. Andelen kan sammenlignes med det Intel ble lovet i subsidier av Trumps forgjenger, Joe Biden.

De fleste avanserte databrikker lages i Asia, særlig Taiwan, og hvordan USA skal klare å styrke sin posisjon, har vært et tema i amerikansk politikk i årevis.

Statens pensjonsfond utland (SPU), bedre kjent som oljefondet, eier for øvrig 1,6 prosent av aksjene i Intel, viser NBIMs oversikt.

Mandag skjøt den amerikanske teknologibedriften Amazon opp de 27 første satellittene i nettverket Project Kuiper.
Les også:

Amazon tar opp kampen med Elon Musk

Intelit-bransjen
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Enterprise Agile Coach
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Oslo
27. aug.
Sporveien
Cloud Developer
Sykehuspartner HF
Seniorrådgiver - Microsoft SharePoint-ekspert
Sporveien
Cloud Engineer
Få annonsen din her og nå frem til de beste kandidatene
Lag en bedriftsprofil
En tjeneste fra