Den amerikanske staten varsler oppkjøp i Intel

I et intervju med CNBC sier Lutnick at president Donald Trump mener et slikt oppkjøp vil gi «god avkastning for amerikanske skattebetalere». Han antyder videre at det vil dreie seg om aksjer uten stemmerett. Han gikk ikke inn på hvor stor andel av selskapet staten skal eie, ei heller når det skal skje.

Amerikanske medier har skrevet at Washington ønsker seg om lag en ti prosents andel i Intel. Selskapet har slitt med å holde tritt med teknologiske skifter de siste årene og har nedbemannet i flere omganger. Andelen kan sammenlignes med det Intel ble lovet i subsidier av Trumps forgjenger, Joe Biden.

De fleste avanserte databrikker lages i Asia, særlig Taiwan, og hvordan USA skal klare å styrke sin posisjon, har vært et tema i amerikansk politikk i årevis.

Statens pensjonsfond utland (SPU), bedre kjent som oljefondet, eier for øvrig 1,6 prosent av aksjene i Intel, viser NBIMs oversikt.