Dansk servicegigant rammet etter skadevareangrep

Det danske serviceselskapet ISS, som tilbyr tjenester innen blant annet rengjøring, catering, kontorstøtte, sikkerhet og vaktmestertjenester i en rekke land, inkludert Norge, ble mandag denne uken rammet av et omfattende skadevareangrep.

Dette opplyser en talsperson for selskapet, Rajiv Arvind, til Version2.

– For å isolere hendelsen, ble en rekke systemer stengt på tvers av kontorer og land. Ulike spesialister ble tilkalt. Det jobbes fortsatt med å gjenopprette systemene visse steder, forteller Arvind.

Driften lite påvirket

Selskapets nettsted har i stor grad vært utilgjengelig i denne perioden. Det er erstattet av en plakat hvor det opplyses om angrepet. Der heter det at rotårsaken er identifisert, og at selskapet samarbeider med etterforskningseksperter, hostingleverandør og et spesielt, eksternt innsatsteam for gradvis gjenoppretting.

Visse systemer har allerede blitt gjenopprettet. Det skal ikke være noen indikasjoner på at kundedata har blitt kompromittert. Selskapet har som mål at IT-angrepet og gjenopprettelsen av systemene i ingen eller begrenset grad skal forstyrre selskapets tjenester. Store deler av virksomheten består i at mennesker utfører tjenestene i kundenes lokaler.

Disse forventningene kan ha ført til at selskapet har blitt relativt pent behandlet på børsen. Riktignok falt aksjekursen med 2,6 prosent på onsdag denne uken, da nyheten ble kjent. Men ifølge den danske avisen Finans steg kursen med 1,3 prosent igjen allerede torsdag.