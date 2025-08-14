Abonner

FCK rammet av massivt internettangrep – mesterligasending kollapset

FC København ble utsatt for et omfattende angrep mot strømmetjenesten sin under tirsdagens Champions League-kvalifisering mot Malmö.

FCK-supporterne fikk utfordringer med å følge sendingen da Mohamed Elyounoussi og danskene knuste Malmö i mesterligakvalifiseringen.
FCK-supporterne fikk utfordringer med å følge sendingen da Mohamed Elyounoussi og danskene knuste Malmö i mesterligakvalifiseringen. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB
NTB
14. aug. 2025 - 07:18

Angrepet førte til at innloggingssystemet ble bombardert med trafikk. Det opplyser FCKs driftsleverandør på klubbens nettsider.

Som følge av nettsideangrepet fikk en rekke brukere utfordringer med å få tilgang til strømmingen av kvalikkampen mot Malmö.

Til tross for en rekke forsvarstiltak var angrepet så omfattende at leverandøren ikke klarte å stå imot. På bare én time fikk siden mer enn seks måneders trafikk, heter det i forklaringen.

Derfor brøt innloggingssiden sammen rett rundt avspark, og det ble umulig for mange brukere å logge inn og følge kampen direkte.

Etter 28 minutter av kampen åpnet FCK derfor en annen plattform med videosignalet og gjorde kampen fritt tilgjengelig for alle.

Sendingen fortsatte også på denne plattformen, selv om man i pausen klarte å få innloggingssiden til å fungere igjen.

– FC København er svært lei for hendelsen og beklager ulempene angrepet har forårsaket for alle fans på en ellers magisk europeisk kveld i Parken.

Klubben opplyser om at de vil evaluere hendelsen og innføre ytterligere tiltak for å hindre lignende angrep i framtiden.

FCK vant kampen 5-0 og er klare for siste kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Der møter de sveitsiske Basel om en plass i den gjeveste klubbturneringen.

SpaceX' gigantrakett Starship under oppskytingen i Boca Chica i Texas 6. mars
Les også:

SpaceX-rakett får tillatelse til å skytes opp

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Enterprise Agile Coach
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Oslo
27. aug.
Nordland fylkeskommune
Seksjonsleder IKT
Stortinget
Seniorrådgiver IT-sikkerhet
Stortinget
Seniorrådgiver sikkerhetsstyring
NVE
Digital sikkerhet
Statens vegvesen
ServiceNow plattformarkitekt
Sykehuspartner HF
Seniorrådgiver - Microsoft SharePoint-ekspert
En tjeneste fra