FCK rammet av massivt internettangrep – mesterligasending kollapset

Angrepet førte til at innloggingssystemet ble bombardert med trafikk. Det opplyser FCKs driftsleverandør på klubbens nettsider.

Som følge av nettsideangrepet fikk en rekke brukere utfordringer med å få tilgang til strømmingen av kvalikkampen mot Malmö.

Til tross for en rekke forsvarstiltak var angrepet så omfattende at leverandøren ikke klarte å stå imot. På bare én time fikk siden mer enn seks måneders trafikk, heter det i forklaringen.

Derfor brøt innloggingssiden sammen rett rundt avspark, og det ble umulig for mange brukere å logge inn og følge kampen direkte.

Etter 28 minutter av kampen åpnet FCK derfor en annen plattform med videosignalet og gjorde kampen fritt tilgjengelig for alle.

Sendingen fortsatte også på denne plattformen, selv om man i pausen klarte å få innloggingssiden til å fungere igjen.

– FC København er svært lei for hendelsen og beklager ulempene angrepet har forårsaket for alle fans på en ellers magisk europeisk kveld i Parken.

Klubben opplyser om at de vil evaluere hendelsen og innføre ytterligere tiltak for å hindre lignende angrep i framtiden.

FCK vant kampen 5-0 og er klare for siste kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Der møter de sveitsiske Basel om en plass i den gjeveste klubbturneringen.