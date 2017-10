Danske Bank med Vipps-avtale

Danske Bank har signert en distribusjonsavtale med Vipps etter at Mobilepay la ned sin virksomhet i Norge forrige uke.

I Danmark har Danske Banks Mobilepay samme posisjon som Vipps i Norge, men det var vanskelig å konkurrere med Vipps i Norge, sier bankens norgessjef Trond F. Mellingsæter til Dagens Næringsliv.

– Det er ingen nederlagsfølelse. Vi føler tvert imot at vi har bidratt godt til den raske teknologiutviklingen for mobilbetaling i Norge. Dette blir bra for kundene våre. Vipps er en god løsning, sier han.

Nordea og Danske Bank samarbeidet om Mobilepay i Norge før det ble lagt ned forrige uke. Nordea har allerede inngått avtale med Vipps.

Tjener snart penger

Vipps tjener fortsatt ikke penger. Det lover sjef Rune Garborg snart vil ta slutt.

– Heldigvis går vi snart over til konto til konto ved bruk av Vipps, istedenfor den dyre kortløsningen. Da kommer transaksjonsinntektene til å overstige kostnadene. Så jobber vi for å få flere over på faktura på Vipps, sier han.

Vipps opplyser at de har 2,6 millioner brukere i dag, som utgjør 49 prosent av den totale befolkningen og 60 prosent av kundegrunnlaget. Antall daglige transaksjoner i Vipps ligger på mellom 300.000 og 400.000 på vanlige dager.

Vipps ble lansert av DNB våren 2015, men er nå et eget selskap etter at DNB og over 100 andre norske banker gikk sammen om samarbeidet på nyåret.