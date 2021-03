Data fra Østre Toten kommune deles på det mørke nettet

I januar ble Østre Toten kommune rammet av (for abonnenter) et angrep med løsepengevirus. Nå har data som trolig har blitt kopiert av angriperne, blitt publisert på The Dark Web – det mørke nettet – en del av internett som bare er tilgjengelig med spesiell programvare, for eksempel Tor.

Allerede tirsdag denne uken kom kommunen med en pressemelding om funnene, som på dette tidspunktet var ubekreftede.

– Vi kan i dag også bekrefte at dette dreier seg om dokumenter fra kommunens voksenopplæring. Per dags dato kan vi verken bekrefte eller avkrefte at personsensitive data er på avveie. Våre folk, interne og eksterne, jobber nå med en gjennomgang av dataene. Denne jobben vil ta tid og konklusjoner vil ikke foreligge før etter påske, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i en ny pressemelding.

Østre Toten kommune har siden angrepet gjort omfattende endringer i kommunens IT-drift (for abonnenter).