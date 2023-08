Datahavari hos grensepolitiet i Sverige ga lang ventetid

Det er foreløpig uklart hva som førte til datahavariet, som gjorde at politiet hadde problemer med å sende og motta ekstern epost. Pressekontakt Irene Sokolow sier til nyhetsbyrået TT at de fortsatt jobber med å finne årsaken, men at publikum igjen kan nå fram på epost.

Problemet førte til store forsinkelser for reisende blant annet på Arlanda flyplass, melder Expressen. Swedavia – Sveriges svar på Avinor – sier feilen gjorde at grensekontrollen ble forsinket.– Det er et riksdekkende problem. Det er ikke bare Arlanda som berøres, sier pressetalskvinne Towe Hägg hos politiet.