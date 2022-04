SISTE: Alvorlig datainnbrudd på flere norske sykehus

Pressevakt Jan Eskil Severinsen ved Helse Nord bekrefter overfor Nordlys at helseforetaket er rammet av et alvorlig datainnbrudd. Innbruddet ble varslet 31. mars og er avdekket i programvare som brukes i ambulansetjenesten.

– Helse Nord anser dette som et alvorlig datainnbrudd. Vi har ikke tilstrekkelig oversikt per nå til å kunne si om opplysninger er hentet ut av systemet. Vi arbeider nå intensivt, sammen med helseforetakene, med å få kontroll på situasjonen, sier administrerende direktør Cecilie Daae i en pressemelding.

Kartlegger omfang

Forholdet er politianmeldt, og både Datatilsynet og Helsetilsynet er varslet.

Helseforetaket har iverksatt tiltak for å isolere systemene. Helse Nord holder nå en pressekonferanse om angrepet.

Alle sykehusene i Helse Nord bruker den samme programvaren for å kommunisere mellom AMK-sentral og ambulanser, skriver Nordlys.

Dataangrepet har ikke operasjonelle konsekvenser for ambulansetjenesten.

Ambulanser, luftambulansehelikoptre i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset bruker alle systemet.

Brukes i andre helseregioner

Systemet er også i bruk i andre helseregioner i landet.

Disse skal ikke være påvirket av angrepet, skriver Nordlys.

Helse Nord jobber intensivt med kartleggingen av omfanget, og er i gang med å etablere en sikker driftsløsning som kan ta over for det rammede systemet.

Helseforetaket får bistand fra HelseCERT og Nasjonalt cybersikkerhetssenter for å være skikkelig rustet til å gjøre nødvendige tiltak.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer i rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021» om at vi er inne i et taktskifte innen digitale angrep.

NSM advarte om økt risiko i helsesektoren

I rapporten skriver de at «Særlig har COVID-19-situasjonen skapt en økt risiko for cyberoperasjoner for helsesektoren».

I rapporten konstateres det at alvorlige hendelser som er registrert i 2020 er tre ganger så høyt som i 2019.

Rapporten utgis årlig og skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter.

«Avanserte aktører står bak spionasjeaksjonene, og cyberoperasjonene mot Stortinget viser alvorlighetsgraden i det nasjonale digitale risikobildet», advarer NSM og fortsetter:

«Økningen i hendelser knyttet til krypteringsvirus og økonomisk motivert kriminalitet har også vært betydelig»