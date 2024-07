Datamaskiner kan snakke lulesamisk for første gang

Forskere ved Divvun, en enhet ved Universitetet i Tromsø, har muliggjort opplesning av tekst på lulesamisk, ifølge universitetet selv. Dette er gjort mulig ved hjelp av talesyntese.

Talesyntese er en funksjon som leser opp tekst på digitale enheter. Med Divvuns nye talesyntese, er det nå mulig å lytte til tekst skrevet på nord- og lulesamisk. Verktøyet er også et viktig hjelpemiddel for personer med lese- og skrivevansker, samt personer med synsutfordringer.

Spent på responsen

Katri Hiovain-Asikainen, taleteknologiekspert ved Divvun, uttrykker stor tilfredshet med det nye verktøyet, som ble offisielt lansert den 25. juni.

– Jeg er glad for at moderne teknologi gjør det mulig å ha fungerende talesystemer av høy kvalitet også for minoritetsspråk. Vi er veldig fornøyde med at vi nå lanserer talesyntesene, og jeg er spent på hvordan lule- og nordsamiskspråklige synes det høres ut når datamaskinen snakker språkene, forteller hun til universitetet.

Divvun har også kommet med en forbedret versjon av den nordsamiske talesyntesen, som først ble lansert i 2015. Den nye versjonen har bedre lydkvalitet og uttale. Den skal være enkel å installere.

– Talesyntesen er avgjørende for å utvikle muntlige dialogsystemer på lulesamisk, sier Sjur Moshagen, leder for Divvun-gruppen ved UiT.

Verktøyene fra Divvun er tilgjengelig som åpen kildekode.