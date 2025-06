Svensk KI-verktøy kan bli verdsatt til 15 milliarder kroner

Det svenske KI-selskapet skal være i samtaler med amerikanske investorer om å hente rundt én milliard kroner i finansiering, skriver Bloomberg. I forbindelse med kapitalinnhentingen kan Lovable få en prising opp mot 15 milliarder kroner (1,5 mrd dollar) eller mer for hele selskapet , ifølge den amerikanske nyhetstjenesten.

Lovable leverer teknologi som gjør det mulig å bygge nettsider og apper uten erfaring med koding.

Flere modeller

De benytter seg av modeller fra Open AI, Google Gemini og Anthropic.

Selskapet ble startet i 2023 av Anton Osika og Fabian Hedin.

Osika var første ansatt i KI-selskapet Sanna Lab med teknisk bakgrunn. Han er også medgründer i Depict.ai.

Lovable oppsto da Osika utviklet et internt verktøy for Depict. Verktøyet ble fort et av de mest populære kodeprosjektene på Github.

130.000 betalende kunder

Bare et halvt år etter lanseringen av sitt første produkt hadde Lovable 130.000 betalende kunder.

Med det omsatte de for 530 millioner kroner i gjentagende inntekter, meldte Osika på Linkedin i mai.

En måned senere er de gjentakende inntektene økt til 650 millioner kroner, skriver den amerikanske nyhetstjenesten. Bloomberg skriver videre at selskapet opplever svært stor interesse fra investorer.

Svenskene har allerede hentet 240 millioner kroner i kapital. Investeringsfondene Antler og Creandum har spyttet inn mye penger.

Det har også OpenAI-styremedlem Adam D'Angelo gjort.