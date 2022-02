Datasenter erstatter diesel-aggregatene med hydrogendrevet nødstrøm

Det nederlandske datasenterselskapet NorthC fortalte denne uken at selskapets nye datasenter Groningen vil være det første i Europa som tar i bruk hydrogendrevne brenselceller til nødstrøm. De fleste datasentre bruker i dag dieseldrevne aggregater til dette, i tillegg til batterier.

NorthC undersøker nå om det er mulig å bruke hydrogen som drivstoff i dieselaggregatene ved selskapets øvrige datasentre. Dette vil være mindre effektivt enn brenselcellene som konvertere hydrogenet direkte til strøm, men kan gjøre det mulig å forlenge levetiden til aggregatene samtidig som CO 2 -utslippene reduseres.

Dyrere nå, men lønnsomt på sikt?

Riktignok er det ikke slik at dieselaggregatene er i bruk hele tiden. Tvert imot er det sjelden det er bruk for dem. Men ifølge NorthC må de likevel testkjøres månedlig, noe som innebærer betydelige CO 2 -utslipp.

Brenselcellene ved datasenteret i Groningen skal i første omgang ha en samlet effekt på 500 kilowatt. De er dyrere i innkjøp enn tradisjonelle dieselaggregater, men NorthC forventer at de vil bli lønnsommere over tid, blant annet på grunn av økende priser på diesel og potensielt lavere hydrogenpriser. Selskapet opplyser at brenselcellene ventes å kunne brukes i minst 20 år.

Hydrogenet som NorthC skal bruke ved datasenteret i Groningen, skal produseres med strøm fra vind- og solkraftanlegg. Det er ventet at brenselcellene vil være i drift innen midten av juni i år.