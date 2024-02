Datasentrenes KI-beregninger presser strømnettet – flere land strammer inn

Irland, Tyskland, Singapore, Kina, den nederlandske hovedstaden Amsterdam og Loudoun fylke i den amerikanske delstaten Virginia innfører sterkere restriksjoner på bygging av nye datasentre, skriver danske Computerworld, basert på en artikkel i Financial Times.

Restriksjoner har blant annet ført til at datasenteroperatørene Vantage, EdgeConneX og Equinix har fått avslag på søknader om å bygge nye datasentre i Irland. I Irland står datasentre i dag for i underkant av 20 prosent av landets strømforbruk, mens anslag anslår at andelen vil øke til 32 prosent innen 2026.

– Det er lettere sagt enn gjort å være grønn, sier Hilal Patel, som er forskningssjef i fornybar energi i Barclays og forfatter av en rapport om datasentre, til Financial Times.

Hun mener datasenteroperatører og tech-selskaper fremover vil møte krav om å bidra mer til strømforsyningen.

Artikkelen ble først publisert på Version 2