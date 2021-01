Dataspillselskaper bøtelagt av EU for geoblokkering

Valve, som står bak den mye brukte spillplattformen Steam, har sammen med de fire spillutgiverne Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media og Zenimax blitt bøtelagt for brudd på EUs monopolforebyggende regler. Dette skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Bøtene varierer i størrelse, mellom 340.000 og 2.888.000 euro. Alle spillutgiverne har fått en strafferabatt på 10 til 15 prosent, avhengig av i hvor stor grad de har samarbeidet med kommisjonen under etterforskningen.

Valve, som har fått en bot på 1.624.000 euro, valgte ikke å samarbeide.

Deaktiverte nøkler

Bakgrunnen for bøtene er at selskapene har begrenset salget av rundt hundre forskjellige PC-spill på tvers av landegrensene i EØS-området.

I disse konkrete tilfellene har forbrukere opplevd at når de har kjøpt Steam-nøkler til et spill i ett land, og så har å forsøkt aktivere spillet i et annet, så har nøklene blitt deaktivert.

Slik har Valve og fem spillselskaper hindre handel av dataspill på tvers av landegrensene i EØS-området. Foto: EU-kommisjonen

– Mer enn 50 prosent av alle europeere spiller dataspill. Dataspillindustrien i Europa blomstrer og er nå verdt mer enn 17 milliarder euro. Dagens sanksjoner mot geoblokkeringspraksisen til Valve og fem dataspillutgivere er en påminnelse om at det i henhold til EUs konkurranselovgivning er forbudt for selskaper å kontraktsmessig begrense salg over landegrensene. Slik praksis berøver europeiske forbrukere for fordelene med EUs digitale, indre marked og muligheten til å «shoppe rundt» etter det mest egnede tilbudet i EU, sier Margrethe Vestager, som blant annet er konkurransekommissær i EU-kommisjonen.