Datasystem ute av drift på Oslo universitetssykehus – kriseledelse satt

– Hele sykehuset må nå jobbe manuelt. Alt går saktere. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særlig utfordrende, sier medisinsk direktør Hilde Myhren på Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

Det var torsdag kveld at meldingstjenesten i datasystemet DIPS, som står for Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus, sluttet å fungere.

Sykehuset følger etablerte nødrutiner som innebærer utstrakt manuell håndtering, og har satt krisestab. De melder at hendelsens beredskapsnivå er grønn.

– Per nå er vurderingen at situasjonen ikke går utover liv og helse. Sykehuset har oppbemannet flere steder. Vi kan sette inn ytterligere flere ressurser ved behov. Neste steg vil være å be om avlasting fra andre sykehus, hvis det er behov for det, sier Myhren.

Kriseledelsen skal i møte klokken 16 lørdag ettermiddag og vil komme med oppdatert informasjon etter det møtet.