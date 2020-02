Datatilsynet i Irland etterforsker Googles sporingspraksis i EU

Det irske datatilsynet har iverksatt etterforskning av Google for GDPR-brudd.

Tilsynet vil etterforske Googles behandling av posisjonsdata, og åpenheten om hvordan dataene behandles.

Det melder tilsynet på sine nettsider tirsdag.

Etterforskningen åpnes på bakgrunn en rapport og klage fra 2018 som forbrukerorganisasjoner i åtte land står bak, deriblant Forbrukerrådet i Norge.

Datatilsynet i Irland har ansvaret for å behandle klagen, siden Google har sitt europeiske hovedkvarter i Dublin.

Utspekulert, misvisende og gjentakende

Rapporten «Every Step You Take» viste at Android-bruker blir manipulert til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design, misvisende informasjon og og gjentakende masing, skriver Forbrukerrådet i en melding på sine nettsider.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Forbrukerrådet. Pressefoto. Foto: John Trygve Tollefsen

– Google har i årevis lurt brukere til å «akseptere» lokasjonssporing som står på døgnet rundt. Dette har opplagt ikke vært basert på et fritt, spesifikt og informert samtykke, som kreves av personopplysningsloven, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i meldingen, der hun legger til:

– Når vi har med oss mobilen, sporer Google hvor vi går, hvilken etasje vi er i og hvordan vi beveger oss. Informasjonen om hvor vi befinner oss kan si mye om vår personlighet, seksuelle orientering og religiøse overbevisning.

Vil fastslå hvorvidt Google bryter loven

Tilsynet skriver på sine nettsider at de nå har påbegynt undersøke av Google i henhold til kapittel 110 i den «Data Protection act 2018» (den britiske personopplysningsloven der GDPR er innlemmet), og i samsvar med GDPRs artikkel om samarbeid mellom ledende tilsynsmyndighet og andre berørte tilsynsmyndigheter.

«Undersøkelsen skal gjøre det mulig å fastslå om Google har et gyldig juridisk grunnlag for å behandle brukernes stedsdata, og om de oppfyller sine forpliktelser som datakontroller når det gjelder åpenhet».

2. desember 2019 meldte nyhetsbyrået Reuters at EU er i ferd med å undersøke flere av Googles kjernetjenester for mulige brudd på personvernlovgivningen.

I følge et lekket dokument som nyhetsbyrået fikk tilgang til, ser EU på data relatert til lokale søketjenester, internett-annonsering, tjenester for målretting av annonser, påloggingstjenester og nettlesere.

Saftige bøter

EU har ved flere anledninger tidligere både etterforsket selskapet og ilagt saftige bøter.

I 2017 fikk Google en rekordbot som tilsvarte rundt 23 milliarder kroner for misbruk av markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning.

I 2018 fikk selskapet en bot på 40 milliarder kroner med den begrunnelse av Google har utnyttet operativsystemet Android til å «sementere sin dominans» for egen søkemotor. I mars 2019 ila EU-kommisjonen en bot tilsvarende 13,7 milliarder kroner for misbruk av dominans i markedet for nettannonser.

I januar i fjor fikk Google også en bot på 50 millioner euro fra det franske datatilsynet for manglende informasjon og samtykke knyttet til personifisert reklame.