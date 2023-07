Datatilsynet skeptisk til Threads

Det er Facebook-eier Meta som står bak den nye appen, hvor folk kan dele korte tekster.

Seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet sier til NRK at appen gir Meta muligheten til å overvåke brukerne enda mer.

– Metas forretningsmodell er å få så mye data om deg som mulig. Meta sier selv at de vil samle inn alt du gjør på Threads, og at dette kan bli brukt til å profilere deg og tilpasse annonser til deg, sier Judin.

Meta har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om personvernet i appen og spørsmål om datainnsamlingen.

Threads ble lansert i store deler av verden denne uken, men ikke i EU og EØS, og er dermed ikke tilgjengelig i Norge ennå. Det er personvernet som er årsaken til dette, ifølge The Guardian.

Datatilsynet regner med at tjenesten snart blir tilgjengelig i Norge.

– Meta tjener såpass mye penger på folk i Europa at de kommer nok til å lansere appen også her på sikt, så lenge utsikten til profitt er større enn risikoen for bøter, sier Judin.