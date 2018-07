De fem aller største forsyner seg enda mer av nettskymarkedet

Bruken av nettskyen øker som aldri før, og de fleste av kundene fortsetter å strømme til de aller største leverandørene, framfor å velge mindre og ofte mer lokale leverandører. Dette går fram av nye rapporter fra henholdsvis Canalys og Synergy Research Group om nettskymarkedet i årets andre kvartal.

Kraftig global vekst

Tallene i de to rapportene er ikke helt identiske, men trendene er samstemte. Omsetningen infrastrukturtjenester i skyen, noe som i rapportene omfatter både IaaS (Infrastructur as a Service), PaaS (Platform as a Service) og «hosted private cloud services», økte mellom 47 og 50 prosent i forrige kvartal, sammenlignet med samme kvartal i 2017.

Synergy mener at de i forrige kvartal ble omsatt for mer enn 16 milliarder dollar i dette, markedet globalt, men Canalys mener at tallet er på omtrent 20 milliarder dollar.

Det er ingen tvil om at Amazon fortsatt er den største leverandøren. Med AWS (Amazon Web Services) har selskapet en nokså stabil markedsandel på mellom 31 (Canalys) og 34 (Synergy) prosent, noe som er mer enn den samlede markedsandelen til selskapets fire største konkurrenter.

Selv om de største konkurrentene vokser prosentvis raskere, beholder Amazon en klar ledelse i markedet for nettskytjenester. Illustrasjon: Canalys

Ifølge Canalys har AWS-omsetningen økt med 48 prosent det siste året, ett prosentpoeng mer enn den veksten i det globale markedet. Synergy mener at veksten til AWS er på nivå med markedet generelt, uten at det er oppgitt noe nøyaktig tall i pressemeldingen.

Microsoft

Microsoft er med selskapets Azure-tjenester fortsatt en klar nummer to nettskymarkedet. Ifølge Canalys har selskapet nå en markedsandel på 18 prosent, fire prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor. Veksten i omsetningen var i forrige kvartal på 89 prosent, betydelig høyere enn markedsveksten, men noe lavere enn de 97 prosent selskapets Azure-omsetning vokste med i andre kvartal i fjor.

Selv om Synergy ikke har oppgitt nøyaktige tall for Microsofts nettskyvirksomhet i denne omgang, angis det at selskapet er betydelig større enn de neste på listen og at omsetningsveksten er høyere enn veksten i markedet.

Google og IBM

Ifølge Canalys er Google den tredje største leverandøren av infrastrukturtjenester i nettskyen med en markedsandel på 8 prosent. Siden i andre kvartal i fjor har omsetningsveksten økt fra 92 til 108 prosent.

Ifølge Synergy er ikke Googles markedsandel høy nok til å inneha tredjeplassen. I stedet plasseres IBM på bronseplassen med en nokså stabil markedsandel på 8 prosent. IBMs omsetning i dette markedet skjer primært innen segmentet «hosted private cloud services», hvor selskapet ifølge Synergy er markedsleder.

Diagrammet antyder markedsandelene og veksten til de største aktørene i nettskymarkedet. Illustrasjon: Synergy Research Group

Ser man kun på den offentlige nettskyen, er både Google og Alibaba større enn IBM. Men Alibabas fjerdeplass skyldes ifølge Synergy at selskapet gjør det svært godt i Asia og Stillehavsregionen (APAC), hvor kun AWS er større – i alle fall i første kvartal i år.

Ifølge Synergy er det blant de 25 største nettskyleverandørene i verden bare tre andre som i forrige kvartal opplevde en betydelig økning i markedsandelen. Men ingen av disse har passert en markedsandel på 1 prosent.

Synergy omtaler Rackspace, Salesforce og Oracle sterke nisjeaktører, men ingen av dem hadde like høy vekst i omsetningen som veksten i det totale markedet.

Enorme investeringer

– Vel, de har gjort det igjen. Amazon Web Service og dens tre hovedutfordrere slo alle til med noen eksepsjonelle veksttall i dette kvartalet, sier John Dinsdale, en sjefanalytiker hos Synergy Research Group, i en pressemelding.

– Samlet står de fire selskapene for godt over tre firedeler av den sekvensielle veksten i omsetningen av nettskytjeneser, fortsetter Dinsdale.

Han antyder at det enorme investeringene de største aktørene gjør innen infrastruktur og drift gjør det vanskelig for de mindre aktørene å hevde seg.

– Deres økte markedsandel er et klart bevis på at strategiene deres fungerer, avslutter Dinsdale.