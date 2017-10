– De har ikke gått med dress så veldig mye før, og vi skal heller ikke tvinge dem til det

MAJORSTUA (digi.no): – For ti år siden ble vi oppfattet som et traust revisjonsselskap. Nå er vi noe helt annet, og om to år er vi kanskje på nytt noe helt annet. Det har skjedd mer i KPMG de siste to årene enn de foregående 14, sier Rune Skjelvan, leder av rådgivningsvirksomheten til KPMG Norge, når digi.no møter ham og kollegaen Clint Sookermany i KPMG-bygget på Majorstua i Oslo.