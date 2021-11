Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Mange bedrifter i Norge legger nå planer for fremtiden der innovasjon er en av de viktigste vekstfaktorene. I dag kan du ikke velge å være innovativ, du må være det for å overleve. Dersom du ikke jobber med utvikling og morgendagens løsninger, vil konkurrentene, ansatte, kundene og partnere vokse fra deg.

Den siste måneden har jeg møtt toppledere og IT-sjefer i flere norske selskap. Skal jeg oppsummere alt veldig kort, er det én trend og to utfordringer alle står overfor.

Mer positive budsjetter enn noensinne

Nyskaping skjer ikke i et vakuum. Det krever både ledelse og retning, med solid metodikk, investeringer og budsjett. I mine samtaler har jeg sett at de fleste norske bedrifter har gått vekk fra den tradisjonelle 80/20-splitten mellom drift og utvikling i IT-budsjettene sine.

Majoriteten indikerer at de nå lener seg mer mot 40/60, der den minste andelen av pengene er dedikert til den vanlige driften og en stadig økende andel brukes på innovasjon. Det er bra at behovet for å investere i innovasjon nå er tydelig for ledelsen. En undersøkelse fra Deloitte viser at 72 prosent av informasjonssjefer opplyser om at de mest attraktive prosjektene for administrerende direktør er de som genererer inntekter eller fokuserer på innovasjon og ny teknologi.

Viktigheten av å kunne feile raskt

Dermed ser vi en tydelig vei mot en fremtid der oppfinnsomheten kan blomstre, men bedriftene må ha en god prosess for å få dette på plass. En viktig grunnpilar for dette er muligheten for å kunne teste, protype og til og med feile, om nødvendig. Og det raskt.

For å bli en ledende teknologinasjon må norske bedrifter ha muligheten til å kunne bruke begrensede midler til å eksperimentere og feile fort. Flere selskaper har de siste årene migrert til skyen. Det var en øyeåpner for mange, for i tillegg til de vanlige fordelene som enklere drift og skalerbarhet åpnet det døren for teknologier som kunstig intelligens, IOT og maskinlæring. Deretter ble det større oppmerksomhet rundt hvordan disse teknologiene kunne stimulere til innovasjon.

Men det er ikke alt som egentlig er nytt, heller. Noen bedrifter blir overentusiastiske over noe innovativt som ikke egentlig er det. Et eksempel på dette fant vi i våre egne undersøkelser, som viste at 90 prosent av initiativene rundt applikasjoner handlet om modernisering. Det er viktig for å redusere kostnader, men det er ikke innovasjon.

Sikker

Noen velger å drive nyskapende virksomhet uten å ta stilling til sikkerheten. Det er ikke bærekraftig i det lange løp, og det kan potensielt skade kundegrunnlaget og resultere i dyrebare bøter. I dag er sikkerheten grunnlaget for all utvikling, men bransjen har fortsatt en vei å gå for å gjennomføre dette i praksis. En annen undersøkelse vi gjennomførte med Forrester Consulting, avdekket at 61 prosent av IT-avdelinger føler at sikkerheten er en veisperring, og 52 prosent av utviklere sier det er som å møte veggen. Dette må vi løse på et vis.

Varsellampene lyser når bare én av fem utviklere (22 prosent) forstår hvilken sikkerhetspraksis de selv er pålagt å følge. De som velger å ikke investere i sikkerhet, kan ende opp med å bruke pengene på skadehåndtering og reparasjoner i stedet. Derfor jobber smarte bedrifter etter prinsippet om at innovasjon starter med mennesker som omdanner problemer til ideer. Å skape et miljø som motiverer og fremmer nyskapning er viktig for å kunne utvikle seg. Derfor er grensene mellom forretningsvirksomhet og IT nå i ferd med å gå i oppløsning.