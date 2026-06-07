Alle tjener på at de unge teknologene slipper til

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Teknologien bygger seg ikke selv. Den krever unge med digital kompetanse. Da trenger vi flere unge som satser på teknologi, ikke færre.

Derfor er utviklingen i konsulentbransjen et varsel. Hos Deloitte er inntaket av nyutdannede nær halvert på to år. Bildet er det samme hos flere av de andre store konsulentselskapene. Årsakene er flere, fra kunstig intelligens til økonomisk usikkerhet og uro i verden.

Vår nye Tek-puls, som vi lanserte i forrige uke, viser at sysselsettingen i bransjen falt over 4 prosent på et halvår. Vi har fra før langt færre spesialister innen IT enn nabolandene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Når tilgang blir en blindsone i moderne IT-miljøer

Dette bør bekymre flere enn bransjen selv.

For alle tjener på at de unge er med på laget. Det offentlige får fersk kompetanse, og samtidig bygges den digitale kompetansen alle er avhengig av, ikke minst i helse. Samfunnet får en sterk konsulentbransje som omstiller seg raskt og lærer fort. Og de unge får komme i gang.

Barriere i det offentlige

Medlemmene forteller oss at dette i langt mindre grad er et problem i det private. Der kjøpes team og leveranser, og det er resultatet som teller. Den strukturelle barrieren ligger i det offentlige. De er en av de største kjøperne av konsulentkompetanse. Og staten vurderer i praksis enkeltpersoners CV og krever mange års erfaring. Slik velges de unge bort.

Dette har vi løst før. Norge krever allerede at leverandører bruker lærlinger i offentlige kontrakter. Vi bruker innkjøpsmakten til å slippe de unge inn. Det samme prinsippet bør gjelde de nyutdannede fra høyere utdanning.

Gratis løsning

Løsningen koster ingenting. Det offentlige kan vurdere kompetansen i teamet samlet, ikke bare hver enkelt CV. Tildelingskriteriene kan premiere at «juniorer» slipper til. Anskaffelsesregler kan justeres i samme retning. Da bygger innkjøpsmakten talent i stedet for å bremse det.

Tek Norge tar gjerne den jobben sammen med myndighetene. Vi deler helseministerens bekymring og utdanningsministerens mål. Nå handler det om å la statens egne innkjøp bygge den kompetansen Norge trenger mest.