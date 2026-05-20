Altfor mange overbetaler for SaaS-stacken

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no.

Vi i Datafolka har sammen med partnere gått gjennom SaaS -stacker hos norske bedrifter med 50 til 500 ansatte. Mønsteret er det samme. En norsk produksjonsbedrift med 180 ansatte fant ut at de betalte for tre verktøy som dekket samme jobb. Lisens-utgiftene var 612.000 kroner i året.

Etter en revisjon kuttet de 41 prosent uten at noen mistet en funksjon de faktisk brukte. Det er ikke et unntak. Det er et mønster vi partnerne våre har sett gå igjen i SaaS-stack-revisjoner for kunder av samme størrelse.

Derfor eser stacken ut

En typisk stack på 30 til 50 verktøy kan revideres på under to uker, skriver Roy Morken i selskapet Datafolka. Foto: Privat

SaaS-kjøp skjer sjelden sentralt lenger. Markedsføring kjøper sin egen analyseplattform. Salg legger til en CRM-utvidelse. Utviklerne henter inn et observability-verktøy fordi det er en gratis tier. Tre måneder senere er en gratis tier blitt en faktura på 18.000 i måneden, og ingen husker hvem som sa ja.

Resultatet er to typer overbetaling. Du betaler for samme funksjon to ganger fordi to team valgte hver sin leverandør. Eller du betaler for seter som står ubrukt fordi noen sluttet eller byttet rolle uten at lisensen ble tilbakeført.

Zylos 2026 SaaS Management Index viser at i snitt brukes bare 54 prosent av lisensene en bedrift betaler for. Bedrifter uten formell SaaS-styring kaster bort 17 til 25 prosent av programvarebudsjettet på ubrukte eller overlappende lisenser.

Fire spørsmål

Før neste avtaleforlengelse, still fire spørsmål til teknologidirektøren per verktøy:

Hvor mange unike brukere har logget inn de siste 30 dagene? Ikke «antall lisenser». Faktiske innlogginger. Hvilke tre funksjoner bruker vi ukentlig? Hvis svaret er to, vurder en billigere plan eller et lettere alternativ. Hva ville migrasjons-kostnaden vært i timer, ikke kroner? Lock-in er reelt, men ofte mindre enn leverandøren antyder. Hvem eier dette verktøyet internt? Hvis ingen kan svare, er det heller ingen som følger med på prisøkninger.

Disse spørsmålene tar én time per verktøy. En typisk stack på 30 til 50 verktøy kan revideres på under to uker.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Jobber kontinuerlig med å oppdage og stoppe cyberangrep mot flere titalls kunder

Det som faktisk fungerer

Tre grep har gitt målbar effekt i kunde-revisjoner vi og partnerne våre har vært involvert i.

Sett opp et enkelt register. Et regneark med verktøy, eier, kostnad, fornyelsesdato og antall aktive brukere. Ingen plattform trengs. Det viktige er at noen oppdaterer det hver tredje måned.

Forhandle ved fornyelse, ikke ved oppsigelse. Leverandører gir typisk 15 til 30 prosent rabatt når du varsler at du vurderer å bytte, men bare hvis du gjør det 60 dager før forfall (vår observasjon fra reseller-praksis). Etter det har du ingen forhandlingsposisjon.

Konsolidér der det gir mening, ikke for prinsippet. Ett dyrt verktøy som dekker tre jobber er sjelden billigere enn tre fokuserte verktøy. Regn på det. Vi har sett «alt i ett»-løsninger som endte 38 prosent dyrere enn stacken de skulle erstatte.

Det er ikke kompliserte grep. De krever bare at noen faktisk gjør jobben. Vår erfaring er at den jobben sjelden gjøres uten at en teknologidirektør eller IT-sjef bestemmer at det skal skje denne måneden, ikke neste kvartal.