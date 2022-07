Bør IT-sjefen «eie» bærekraft?

Miljø- og ressursbelastning er noe alle arbeidsplasser er nødt til å ta stilling til i et samfunn som må bevege seg mot klimanøytralitet – tidspunktet da bedriften ikke lenger belaster miljøet negativt.

Den viktigste forutsetningen for å bli mer bærekraftig handler om å bruke mindre ressurser. For å komme dit må det jobbes med holdninger. Vilje og teknologi er forutsetningen for å skape verdikjedene som øker lønnsomheten og reduserer klimabelastninger på én og samme tid.

Datakvalitet blir nøkkelordet for å få frem det riktige bildet av hvor forbedringer kan gjøres, hjelpe ledere med å ta bedre valg, lage gode planer og løpende måle fremgang.

Teknologene må forstå sin rolle

Teknologien sikrer bedre rutiner på tvers av egen drift og integrerer bærekraft i hvordan varer og tjenester kommer til markedet og hvordan det forbrukes. De gode endringene skjer «automagisk» når bærekraft er en naturlig del av infrastrukturen.

Rent praktisk er det en god idé at datasenteret flyttes til skyen, at det tas i bruk sensorer for å få ned forbruket av ressurser i bygg og boliger og at det fattes bedre valg til alt og alle som transporteres. Kunstig intelligens og tingenes internett er helt kritiske teknologier for arbeidsplasser med ambisjoner om å bruke mindre og tjene mer.

Fordi slik nyskapende teknologi har svarene på hvor løsningene kan befinne seg, er det avgjørende at teknologene forstår sin avgjørende rolle i å løse klimautfordringene. I store bedrifter er det blitt slik at bærekraft havner på bordet til økonomidirektøren. Kanskje det heller burde vært IT-direktørens hovedansvar?

Lønnsomt å dele erfaringer

Fordi vi her i Norge og Norden har en høy grad av tillitskultur, kan det være enklere å skape de nødvendige og oppsiktsvekkende løsningene. Når vi velger å stole på hverandre, kan vi inkludere partnere, kunder og sågar konkurrenter for å skape tjenestene som løser de virkelig store problemene.

Dette er spesielt viktig fordi fremtidens forretningsmodeller i stor grad vil inneholde nøkkelord som digitale markedsplasser og økosystem, og vi vil se flere eksempler på smart delingsøkonomi og nye typer forretningsmodeller som legger til rette for mer gjenbruk.

For at teknologene skal løse samfunnets største problemer, må viktige svar gå fra å være forretningshemmeligheter til innsikt som er avgjørende for å skape en klimanøytral fremtid.

Vi behøver derfor en slags delingsbank for god bærekraft-teknologi – av strategiske teknologer for teknologiske strateger. Deling av oppskrifter gjør at viktige problemer løses og at den norske IT-bransjen fremstår som en av de mest innovative i verden.

Det er viktig for samfunnet, lønnsomt for arbeidsgiver og karrierefremmende for fagmenneskene.