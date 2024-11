Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Ønsker du selv å bidra i debatten, enten med et debattinnlegg eller en kronikk, les retningslinjene våre her .

I serien «Avlogga» på NRK TV besøker programlederne Sven Bisgaard Sundet og Michael Stilson Thora Storm videregående skole i Trondheim. Der rekker alle utenom én opp hånda på spørsmålet om de opplever at de er avhengige av telefonen sin.

Det har stor underholdningsverdi å se elevenes reaksjon når Sundet og Stilson lurer dem til å tro at foreldrene deres har sagt ja til at de skal leve uten mobilen i ett år, fordi de skal være en del av et forskningsprosjekt.

Reaksjonen er fullt forståelig. Med de fantastiske mulighetene teknologien gir oss, er smarttelefonene blitt en naturlig del av livene våre.

Dessverre opplever veldig mange at de sliter med å begrense skjermbruken. I en fersk kundeundersøkelse som Telia har gjort mener tre av fire at barna sitter for mye med skjerm. Hele 41 prosent svarer at de sliter med å balansere barnas skjermtid med andre aktiviteter.

Funnene understøttes av nye tall fra Medietilsynet som viser at to av tre mener de bruker for mye tid på skjerm.

En dramatisk omveltning

Færre og færre av oss kan huske en tid uten mobil og internett. Mye av det har gjort livet enklere og bedre, men det kan bli for mye av det gode.

Vi bruker i dag mange timer om dagen på noe vi brukte null timer på for 20 år siden. 17-åringene i videregåendeklassen som NRK besøkte brukte opptil åtte timer på skjerm, hver eneste dag.

Om du regner dette om til antall år gjennom livet, gir det et rystende bilde. Har du virkelig lyst til å bruke flere år av livet på Instagram, Snapchat eller Tiktok?

Vi i Telia mener tiden der vi bare gir ut et såpass kraftig verktøy uten advarsel er forbi. Derfor vil vi fremover sikre at alle som kjøper smarttelefoner får enda mer informasjon og veiledning om skjermhelse.

Vi må også innse at smarttelefonen er et 18-årsprodukt. Med det mener vi at det er de voksne som må sette tydeligere grenser for skjermbruk blant barn og unge. Det hviler et tungt ansvar på oss som voksne for å ruste barna våre til å håndtere skjerm på en god måte. I vår siste svindelrapport ser vi samtidig at barn og unge er ekstra utsatt for telefonsvindel, så det handler også om sikkerhet.

I vår kundeundersøkelse svarer nesten halvparten at de mener at myndighetene bør innføre aldersgrense på kjøp av smarttelefon, mens hele 74 prosent mener myndighetene bør innføre aldersgrense på sosiale medier. Da er det veldig positivt at regjeringen nå foreslår 15-års aldersgrense på sistnevnte.

Vi må også snakke om voksnes skjermvaner

Noen vil kanskje reagere på at jeg som administrerende direktør i Telia Norge skriver dette. Vi har jo tross alt solgt millioner av smarttelefoner til norske forbrukere, vi tilbyr abonnementer med ubegrenset data, og vi leverer TV og internett. Men nettopp derfor har også vi et ansvar for å bidra til ansvarlig bruk av skjermene.

Jeg er en teknologioptimist, og mener virkelig at mobil- og internetteknologi bidrar til veldig mye positivt, som muligheten til å holde kontakten med venner og familie, økt digitalisering av samfunnet og for eksempel hvordan Norsk Folkehjelp bruker unik mobilteknologi i sine søk- og redningsaksjoner. 76 prosent av våre kunder sier også at skjermen har gjort hverdagen deres enklere.

Men jeg har også vært på konsert der det eneste jeg ser er et hav av telefoner som filmer. Det er ikke fullt så positivt. Det gjør meg heller mektig irritert.

Og da snakker vi tross alt om voksnes skjermbruk, og ikke barnas. Det er mye fokus på barn og skjermbruk, men nå tror jeg jaggu det er på tide å snakke om voksnes skjermvaner også.

Min generasjon hadde lite kunnskap om skjermhelse da vi kastet oss ut i det med ny teknologi. Sånn er det ikke lenger. I dag vet vi mer. Vi vet bedre. Men ansvaret kan ikke bare ligge på den enkelte forelder. Skjermhelse må inn i skoleplanen, og jeg oppfordrer politikerne til å ta ansvar for å sørge for at neste generasjon kan være den første som virkelig er rustet til å håndtere smartskjermen.