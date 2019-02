Kan du ikke brette nettbrettet ditt, så er du håpløst utdatert. Da er du låst til gamle statiske skjermer. Stakkars den som må sjonglere fjorårets smarttelefon og brett. Eller klare seg med en ordinær forvokst mobil.

I disse dager løper produsentene i flokk og falbyr en helt ny produktkategori. Ved inngangen til 2019 kan det virke som det endelig er slutt på mange års idétørke.

Enkelte later til å tro at brettbare skjermer blir det neste store, men kall meg en smule skeptisk til årets snakkis fra Mobile World Congress i Barcelona.

Hårreisende priser

I praksis snakker vi om litt klumpete mobiltelefoner som lar seg forvandle til små nettbrett.

Flere av disse kommer til å lette lommeboka for godt over 20.000 kroner, viser det seg. Det er nesten så man må gni seg i øynene.

Det er heller ikke sånn at man alltid får valuta for pengene. Her snakker vi om produkter som nok vil være preget av barnesykdommer.

Huawei Mate X kommer for eksempel med en helt kvadratisk skjerm i all sin utbrettede prakt. Vi kommer uansett ikke unna at dette er og blir et lite nettbrett. Slike har solgt dårlig i flere år nå. Det er vel også et åpent spørsmål hvor lenge hengslene, en mekanisk konstruksjon med over hundre deler, vil tåle den daglige belastningen.

Men helt uavhengig av kvalitet på skjerm og ledd, så skal den jo fylles med apper og nettsider. Innhold som ofte slett ikke er tilpasset formfaktoren. Her er det vel ikke annet å vente enn svarte sørgerammer?

Så høres det med til historien at flere lar seg begeistre. Samsung Fold er omtrent like tykk som to mobiltelefoner stablet oppå hverandre, mens rivalen fra Huawei er noe slankere med sine 11 millimeter. Det blir en smakssak om dette fungerer for deg.

Joda, enhetene kommer også med noen opplagte fordeler. Størrelsen åpner for plass til bedre batterikapasitet og kameraegenskaper. Det er jo positivt, men at slike forbedringer er verdt en månedslønn, er mer tvilsomt.

Nisjeprodukt

Gitt all oppmerksomhet sammenbrettbare nettbrett har fått den siste tiden, så skulle man tro at produktet er myntet på massemarkedet. Det må jo være ren ønsketenkning, den skyhøye prislappen tatt i betraktning.

Skal vi dømme etter den allerede lunkne interessen for ordinære nettbrett, så er det vanskelig å se for seg at dette blir suksessen enkelte drømmer om.

Hva mener du? Er verden klar for sammenbrettbare nettbrett og mobiltelefoner? Og går det en grense for hva du er villig til å bla opp for noe slikt? Hør fra deg i kommentarfeltet.