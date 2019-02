Huawei viser sin brettbare telefon

Noen få dager etter at Samsung lanserte sin brettbare mobiltelefon, Galaxy Fold, følger Huawei opp med sin Mate X på en pressekonferanse i Barcelona. Og som vanlig flesker sjefen for selskapets forbrukerprodukter, Richard Yu, til med sammenlikninger mot konkurrentene. I motsetning til den vanlige høfligheten i bransjen er han et friskt pust.

– Dette er innovasjon som har vasket seg og vi er fremst i verden, sier han og innrømmer at han ikke er særlig ydmyk.

Sjefen for huaweis forbrukerprodukter, Richard Yu, tar ikke noe for å sammenlikne med konkurrentene. Her er det Samsungs brettbare som får gjennomgå. Foto: Odd R. Valmot

Det har han ingen grunn til å være heller for Mate X ser ut som den slår den ferske brettetelefonen fra Samsung. I tillegg til å være brettbar er dette også en 5G-telefon. Den støtter alle teknologier fra 2G til 5G. Det var forventet at Huawei ville ble først med dette. De er jo ledende på teknologien på infrastruktursiden.

På utsiden

I motsetning til Samsung Galaxy Fold har Mate X skjermen på utsiden. Da slipper de å ha en egen skjerm på forsiden når telefonen er brettet sammen, men det gir også en del andre fordeler slik som at man ikke trenger å ha et eget selfie-kamera på baksiden. Mate X har tre kameraer i en forhøyning som skjermen brettes inn mot. Den er like tykk som summen av de to skjermene. Her sitter alle tre kameraene, og enten man skal bruke dem mot seg selv eller fra seg selv, er det bare å snu den innfoldede telefonen. Den har jo skjermer på begge sider. Da kan man til og med vise fram bildet av de man tar bilde av på baksideskjermen mens man selv jobber på forsiden.

Hengselteknologi

– Vi har jobbet i tre år med Mate X og det har ikke vært enkelt å lage et hengsel som lar seg brette skjermen på denne måten. Det vi har kommet fram til er en patentert konstruksjon med over hundre deler, sier Yu.

Nesten nettbrett: Når Mate X brettes ut blir den til en nesten kvadratisk skjermplate på 8 tommer. Foto: Huawei

Hvis vi skal gjette på hvordan de har løst utfordringen med å brette skjermen 90 grader uten at den, og alle lagene med beskyttelse over skjermen, trenger å skli mot bakgrunnen må det være en mekanisme som gjør at bøyeradien i alle lagene holder seg lik. Huawei kaller dette for Falcon Wings, et begrep Tesla også bruker om bakdørene på sin modell X.

Svære skjermer

Når telefonen er foldet sammen ser den ut som en vanlig mobil på forsiden med en 6,6 tommers skjerm som går helt ut i alle kantene. Forsiden har en oppløsning på 2480 ganger 1148 piksler. Baksiden er litt smalere og vil ha en 6,38 tommers skjerm på grunn av det med 2480 ganger 892 piksler. Når skjermen brettes ut får man i praksis et lite nettbrett på 8 tommer med 8:7,1 aspektforhold. Nesten kvadratisk altså.

Baksiden: Med skjermen på forsiden brettet ut er baksiden grå med en tykkere stolpe på den ene siden hvor de tre kameraene befinner seg. Foto: Huawei

De ytre målene på forsiden er omtrent som en iPhone Xs Max bare med litt større skjerm, så den er ikke ekstrem. Det som likevel imponerer mest er tykkelsen. Hver av halvdelene er bare 5,4 mm tykke mot 6,9 hos Samsung Fold. Hengselet gjør at halvdelene legger seg helt innpå hverandre så den blir bare 11 mm tykk brettet sammen. Det er ikke mer enn mobiler var for noen år siden og absolutt ikke særlig stort. Samsungs Fold legger seg sammen i en liten vinkel som gjør at den er 17 mm på det tykkeste.

Som Samsungtelefonen er batteriet delt i to. Et i hver halvdel. Til sammen vil de ha en kapasitet på 4,5 Ah.

Hurtiglader

Batteriene vil kunne lade med utrolige 55 watt. Det er det ingen andre mobiler som gjør. Laderen som følger med kan også lade PC-er og da gir den 65 watt.

Nettbrett med håndtak: Det bør være lett å holde telefonen når den er brettet ut for stolpen på baksiden vil nok fungere som et slags håndtak. Foto: Huawei

– Denne telefonen lader 6 ganger raskere enn en iPhone Xs Max, slår Yu fast.

Annen opplevelse

En så stor skjerm gjør selvfølgelig at opplevelsen av bilder og nettsider blir noe helt annet enn på en vanlig mobil. Det er lett å forstå, men spørsmålet er hvor mange som ønsker seg en brettbar telefon. Den bringer med seg et nytt nivå i mekanisk kompleksitet. En annen sak er at dette kommer til å svi i lommeboka. Den vil koste 2299 euro når den kommer i markedet i midden av året. Til høsten tenker vi. Som plaster på prisen vil den ha 8 GB Ram og 512 GB lagringsminne. I tillegg kan man sette inn et ekstra minnekort på opptil 256 GB.

Ikke ferdig

Det å annonsere Mate X rundt et halvår før den skal i salg er nok et trekk for å si at vi er bedre enn Samsung. Det er mye som ikke er klart. Bl. a. ble det ikke sagt noe om de tre kameraene annet enn at de vil få optikk fra Leica. Potensielt kan de bli imponerende saker for det er mye enklere å lage et godt kamera i en telefon som er 11 mm tykk enn en som er mye tynnere.

Heldekkende: Brettet inn er Mate X en telefon som går helt ut til kantene. Her slipper de å ta hensyn til selfi-kameraet. Foto: Huawei

Vanligvis får journalister lov til å fikle litt med produktene på demorommet etter pressekonferansen. Men selv om de viste fram noen Mate X sto de i «perspeksbur» og i åpningen sto det vakter som gjorde det vanskelig å ta bilder. Her er det mye igjen å gjøre.