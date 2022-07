Da det skeive miljøet i Nav IT ble ekstra viktig

Da jeg startet i Nav IT for to år siden, fikk jeg etter hvert vite at vi har et eget miljø for skeive. Vi har en egen intern chatkanal på Slack, og vi tar en øl i ny og ne.

Nå, etter den forferdelige skytingen mot London pub natt til paradedagen 25. juni, slår det meg hvor viktig det skeive miljøet på jobb er.

Mange reagerte sterkt

Da mandagen etter kom, satt hendelsen fortsatt i kroppen. For mange føltes det rart at arbeidsdagen skulle gå som normalt, når tankene først og fremst var på helgens hendelse. Flere av oss hadde vært i festivalområdet i Pride park i Oslo. Jeg, som så mange andre, hadde brukt helgen til å sende meldinger til venner og kollegaer for å forsikre hverandre om at vi var trygge.

Meldinger om hva som hadde skjedd, gikk i vårt lille miljø, blant annet på Slack. Alle kjente noen som var ved London pub – eller kjente noen som kjente noen. Vi var knust.

Flere av oss samlet oss på et møterom inne på kontoret, noen var også med remote på Teams. Mange kjente på sterke følelser: sorg, sinne og redsel. Noen gråt. Andre fikk ikke sove, eller orket ikke spise.

En kollega som jobber med mangfold og kultur i Nav IT, kom med kaffe og frukt til oss. Den lille handlingen viste mye omtanke og varmet veldig. Det varmet også at kontorbygget fortsatt var dekorert med regnbueflagg – det var tydelig at organisasjonen vi jobber i, ikke står for de meningene som sannsynligvis lå bak den forferdelige hendelsen. Vi ble også tipset om at bedriftshelsetjenesten er der for oss.

Jeg følte at jeg hadde arbeidsgiveren i ryggen, og det føltes bra.

Oda Sortland er produktdesigner i Nav. Foto: Privat

Støtte på jobben er ekstra viktig nå

Vi i det skeive miljøet i NAV IT søker støtte, trøst og fellesskap hos hverandre. Uten nettverket ville vi kanskje ikke kjent hverandre, og vi ville naturligvis ikke ha møttes for å snakke ut etter hendelsen.

Kanskje samlingen på møterommet var noens viktigste mulighet til å snakke med andre som stod i det samme. Nav IT som organisasjon kunne nok heller ikke vært der for oss på samme måte om vi ikke hadde hatt et nettverket på arbeidsplassen vår.

Jeg opplever også at miljøet vårt gir mot til å være hele seg på jobb. Det gjorde at det føltes helt greit å spørre lederen min om noen timer med velferdspermisjon på grunn av reaksjonene knyttet til hendelsen på London pub.

Hva kan andre lære av oss

Det er en styrke å ha et skeivt miljø på arbeidsplassen. Ikke undervurder rollen arbeidsplassen har for å skape fellesskap, samhold og trygghet. Vi trenger allierte blant kollegaer, ledere og

arbeidsgivere.