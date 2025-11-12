De ti KI-bud er bare begynnelsen

Da de ti oljebudene ble lagt frem i 1971, handlet de om styring, ansvar og fordeling. De la grunnlaget for at oljeformuen ble fellesskapets eiendom og ikke et eventyr for noen få. Nå foreslår tenketanken Langsikt et sett med ti KI-bud for å sikre at verdiene fra kunstig intelligens kommer hele samfunnet til gode.

Intensjonen er riktig og nødvendig. Men som med oljen er ikke prinsipper nok. Det som avgjør om vi lykkes, er vår evne til å bygge institusjoner, samhandling og kompetanse som gir ordene verdi. De ti KI-budene må bli starten på noe nytt og kraftfullt, ikke en liste som havner i en skuff.

Mellom politikk og praksis

Norge har solide verdier og høy tillit, men vi mangler tempo og tydelig struktur. I dag skjer verdiskapningen innen kunstig intelligens i globale økosystemer der beslutningskraft og kapital samles hos noen få store aktører. Skal Norge bevare kontrollen over egne ressurser, må vi bygge en modell som kobler politikk, forskning og næringsliv tettere sammen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor er 24/7-sikkerhet utenfor rekkevidde for de fleste

Vi trenger et nasjonalt miljø som forvalter data, modeller og digital infrastruktur som samfunnets fellesgoder. På samme måte som oljen krevde nye institusjoner, trenger kunstig intelligens et tydelig rammeverk for ansvar, åpenhet og nasjonal verdiskapning.

Lærdom fra oljealderen

Da Norge bygget opp oljeindustrien, handlet det ikke bare om å hente opp ressursene fra havbunnen. Vi bygget også en verdikjede. Gjennom samarbeid, innovasjon og partnerskap mellom stat, forskningsmiljøer og næringsliv vokste et helt leverandørmarked frem.

Felles industriprosjekter, delte standarder og langsiktige investeringer gjorde at norske leverandører ble verdensledende. Denne kombinasjonen av nasjonal styring og åpen innovasjon er kanskje den viktigste suksessfaktoren i norsk moderne historie.

Kunstig intelligens trenger en tilsvarende modell. Vi må bygge et partnerskap der offentlige og private aktører utvikler løsninger sammen, og der forskningen kobles direkte til bruken. På den måten kan vi skape et leverandørmarked for KI som ikke bare produserer teknologi, men verdier for hele samfunnet.

Ansvarlig teknologi som styrke

Norge kan ikke konkurrere på volum, men vi kan konkurrere på verdier. Vi har et fortrinn i evnen til å forene teknologi og samfunnsansvar. I stedet for å forsøke å kopiere Silicon Valley, bør vi bygge et KI-Norge som tåler eksport fordi det er trygt, dokumenterbart og rettferdig. Virksomheter som utvikler KI-løsninger med åpenhet og ansvar som grunnmur, lykkes bedre både i markedet og i møte med samfunnet. Ansvarlig teknologi kan bli Norges neste konkurransefortrinn, på samme måte som bærekraft ble det forrige tiåret.

I tillegg: KI-kompetanse må bygges som en integrert del av hverdagen i alle yrker og sektorer. Dette handler om ledere som forstår teknologiens konsekvenser, om ansatte som får tillit og verktøy til å bruke den riktig, og om et utdanningssystem som gjør livslang læring mulig. KI må bli en naturlig del av det norske kompetansegrunnlaget, på linje med språk, samfunnsforståelse og digital innsikt.

Fra oljeformue til dataformue

Da oljeeventyret startet, sørget Norge for at verdiene ble igjen i landet. Nå må vi gjøre det samme med data. Helse, energi, transport og offentlig forvaltning sitter på ressurser som har enorm samfunnsverdi.

Vi trenger en struktur som sikrer at verdiskapningen fra fellesskapets data kommer fellesskapet til gode. Det kan være i form av et nasjonalt datafond, bedre deling mellom offentlige og private aktører eller nye modeller for ansvarlig bruk. Poenget er å bygge eierskap, ikke eiendom.

En ny dugnad for fremtiden

Kunstig intelligens er allerede en del av hverdagen. Den vil endre hvordan vi arbeider, planlegger og tar beslutninger. Spørsmålet er ikke om vi skal ta teknologien i bruk, men hvordan vi gjør det på en måte som styrker velferden, demokratiet og næringslivet.

De ti KI-budene peker i riktig retning, men Norge trenger en samlet nasjonal strategi som gjør dem operative. Det betyr felles infrastruktur, sterkere samhandling og et kompetanseløft som omfatter hele arbeidslivet.

Vi klarte å forvalte oljen med klokskap. Vi kan gjøre det samme med data. De ti KI-budene bør være startpunktet for en ny norsk samfunnskontrakt der vi tar styringen over teknologien, ikke omvendt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Fra genial idé til vekstkapital: Slik får du investorene med