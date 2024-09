Den neste store krigen skjer ikke på land

Torsdag legger statsminister Støre og digitaliseringsminister Tung frem den nye digitaliseringsstrategien. Strategien skal legge retning for det digitale Norge fremover, og forventningene er store.

Digitalisering er ikke ferskvare, og IT-sektoren står overfor flere store utfordringer i tiden fremover, slik som det enorme behovet for kompetanse eller at antall forsøk på cyberangrep øker til værs.

Nye krav til beredskap

Mens vi skriker etter kompetanse her hjemme, blir hackerne der ute stadig mer målrettet og angrepene stadig mer sofistikerte. Desto viktigere er det at vi sikrer kritisk infrastruktur. For hva gjør vi egentlig når drikkevannet vårt blir forurenset med vilje, strømmen forsvinner, eller nødetatene mister dekning?

Det er skumle tanker, men disse scenarioene kan bli en realitet. Holdningen til oss som jobber med sikkerhet er at vi må planlegge for når et angrep skjer, ikke om et angrep skjer.

En fersk undersøkelse viser at 6 av 10 nordmenn er mer bekymret i dag – enn for bare ett år siden – for at kritiske samfunnstjenester skal bli slått ut ved cyberangrep eller sabotasje. Det er ikke så rart. Geopolitiske spenninger og en stadig økning i kompliserte cyberangrep stiller høyere og nye krav til Norges sikkerhetsberedskap. Regjeringen har varslet at den nye digitaliseringsstrategien vil ta for seg digital trygghet og beredskap, og det blir spennende å se hvilke grep som skal tas.

Norge henger bakpå EU

Samtidig holder EU nå på å implementere NIS2-direktivet. Direktivet er en del av EUs overordnede cybersikkerhetsstrategi, og pålegger virksomheter å iverksette tiltak for digital sikkerhet i viktige tjenester som energi, transport, helse, drikkevann og digital infrastruktur. Innen 18. oktober skal NIS2 være innført i alle EU-land, og det er ingen grunn for at vi i Norge skal henge bakpå.

Jeg håper at regjeringen leverer på torsdag, og sørger for at vi som samfunn er godt forberedt når cyberkriminelle forsøker å slå til. For det er ikke bare viktig å heve nivået på kritisk infrastruktur, det er faktisk livsnødvendig.