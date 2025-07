Den smarteste mobilen er den som lever lengst

20. juni kom nye EU-regler for energimerking og økodesign av mobiltelefoner og nettbrett. Dette vil forandre måten produkter utvikles, selges og ikke minst kjøpes på i hele Europa. Nå får smarttelefoner, på linje med hvitevarer, både energimerking, poeng for reparerbarhet og levetidskrav.



Dette markerer et tydelig taktskifte for både IT-bransjen og samfunnet. Nå må vi alle stille oss spørsmålet: Hvordan kan vi som virksomheter og innkjøpere bruke dette til å drive frem reell endring?

Et gjennombrudd for sirkulær økonomi

De nye reglene handler om mye mer enn bare strømforbruk. Det settes krav til batteriets varighet, tilgjengelighet på reservedeler i opptil syv år, støv- og vannbestandighet samt antall garanterte programvareoppdateringer.



Dette betyr at produsenter må legge sirkularitet og forlenget levetid til grunn allerede i designfasen. Kvalitet og varighet belønnes fremfor kortsiktig ytelse, og både virksomheter og enkeltkunder får større innflytelse over hvor bærekraftige produktene faktisk blir.

Kort sagt: Det gjør det lettere å kjøpe mer klimavennlige dingser. Og det blir lettere å la være å kjøpe dårlig.

Hva må virksomheter gjøre nå?

Offentlige innkjøpere har spesielt stor innflytelse, med milliardkjøp av IKT-utstyr hvert år. Dette gir et særlig ansvar for å gå foran og sette standarden for resten av markedet.

For å sikre at pris ikke overskygger energimerking og reparerbarhet, bør disse kriteriene vektes høyt i anskaffelsesprosessene og gis større betydning enn laveste pris alene. Da blir det mulig å velge produkter som faktisk bidrar til lengre levetid og lavere miljøpåvirkning, også når budsjettene er stramme. Nå kan man ikke lenger velge det billigste eller nyeste produktet uten å ta hensyn til levetid, miljø og reparasjonsmuligheter.

Det er nå avgjørende at virksomheter og innkjøpere av IT-utstyr tar ansvar:

Still tydelige krav til leverandører og produsenter: Krev dokumentasjon på energimerking, reparerbarhet og forventet levetid. Ikke aksepter produkter som ikke tilfredsstiller de nye standardene.

Bruk energimerking og reparerbarhetsscore aktivt når dere skal anskaffe nytt utstyr: Velg produkter som er laget for å vare og som enkelt kan repareres. Dette gjelder både for offentlige og private anskaffelser.

Etterspør miljøkrav i alle ledd: Gjør det klart i konkurransegrunnlaget at miljø og sirkularitet vektlegges i valg av leverandør.

Ord til handling

Mange har etterlyst konkret handling bak alle visjonene om grønn omstilling og mer ansvarlig og bærekraftig produksjon av IT og elektronikk. Dette er handling. EU viser lederskap, og det fortjener honnør.

Det er ikke lenger nok å snakke om «clean tech». Nå må vi sørge for at teknologien faktisk er mer miljøvennlig i hele livssyklusen. Det starter med design, fortsetter i produksjon og valg av materialer, og forplikter oss også i innkjøp og bruk. Norge har gode forutsetninger for å være et foregangsland, men vi må ville det. Og vi må tørre å stille krav.

