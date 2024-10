Designtenkningens død

Designtenkning har vært en slags «gullstandard» innen innovasjon og problemløsning i flere tiår. Det handler om å forstå brukeren, utvikle ideer, lage prototyper, teste dem og forbedre.

Men i store organisasjoner kan denne prosessen fort bli en idealistisk drøm. Virkeligheten er at prosjekter drar ut i tid, ressurser er begrensede, og mange ideer blir aldri realisert. I en verden som krever raske resultater, har den tradisjonelle designtenkning-metoden nådd sin grense. Det er på tide å bevege oss fra «designtenkning» til «designhandling».

Fra tankegang til handling

En av de største utfordringene med designtenkning er at den ofte stopper ved «tenkning» og ikke nok »handling». Metoden fokuserer på innsikt og idégenerering, men kunstig intelligens (KI) gir oss nå muligheten til å handle raskere. KI tar oss fra idé til prototyp og videre til testing på rekordtid – og vi beveger oss raskere fra designtenkning til designhandling, hvor vi faktisk får ting gjort.

Kan revolusjonere prosessen

Som i alle andre selskaper må også vi i DNB prioritere ressursene våre der de gir mest verdi for kundene. Dette betyr at selv gode ideer kan ta tid før de realiseres, fordi ressurser ofte må fordeles på andre prosjekter.

Det er nettopp her KI kan revolusjonere prosessen. Med kunstig intelligens kan vi raskt utvikle prototyper fra enkle skisser og teste dem med simuleringer av ulike kundesegmenter, alt fra eldre brukere til teknologiglade unge. KI gir oss dermed muligheten til å teste ideer uten å vente på tilgjengelige ressurser og uten lange utviklingssykluser.

Ingen magisk løsning

Selv om KI har mange fordeler, er det ikke uten utfordringer. Det er ikke en magisk løsning som fikser alt. KI kan håndtere dataanalyse og prototyping, men det er vi som må bruke vår empati og dømmekraft for å sikre at løsningene virkelig møter brukernes behov. Kunstig intelligens frigjør oss fra tidkrevende oppgaver, men empati forblir sentralt i å skape gode brukeropplevelser.

I tillegg krever bruken av KI i designprosesser kompetanseøkning. Mange selskaper mangler den teknologiske ekspertisen som trengs for å implementere KI-verktøy effektivt. Det er også en oppfatning at KI er kostbart og komplisert, på tross av at mange verktøy nå blir mer tilgjengelige og brukervennlige.

En ny æra

Selv om designtenkning har vært en verdifull metode, må vi tilpasse oss en verden i rask endring. Ved å integrere kunstig intelligens i våre designprosesser, kan vi overvinne mange av de utfordringene som tradisjonell designtenkning står overfor. Det betyr ikke at vi skal forlate prinsippene bak designtenkning, men heller at vi skal utvikle dem videre.

Vi står nå ved inngangen til en ny æra, hvor KI og designhandling går hånd i hånd. Ved å kombinere innsikt og empati med teknologiske fremskritt, kan vi skape løsninger som virkelig gjør en forskjell. La oss omfavne denne utviklingen og fortsette å innovere med kunden i sentrum.