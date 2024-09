Dette er en skjebneuke for KI i Norge

I så fall er det veldig mye konkret som bør komme i digitaliseringsstrategien på torsdag. Næringslivet står klar til å levere teknologien som skal til for å utnytte det enorme potensialet i kunstig intelligens. Men foreløpig er det mer utredning enn utførelse, mer festtaler enn fakta.

Norge trenger en offensiv nærings- og teknologipolitikk som får fart på innovasjon og teknologiutvikling, slik at norske selskaper blir konkurransedyktige globalt.

Vi må redusere avhengigheten til tradisjonell industri og gjøre Norge til verdens beste sted å starte nye virksomheter.

Ikke nok

Vi må investere mer i digital infrastruktur og kompetanse, slik at vi klarer den doble omstillingen vi står foran. Den digitale og den grønne omstillingen kan styrke hverandre hvis det gjøres rett. Vi bruker 84 milliarder på samferdsel hvert år. Hvor mye skal vi bruke på den digitale grunnmuren og kunstig intelligens (KI)? Er én milliard over fem år, mye tatt fra de andre forskningsområder, nok? Nei, mener vi.

Vi håper ikke «tiltakene» i den nye strategien er utredninger, utvalg og komiteer.

Vi trenger prioritering – vi går inn i en periode med ressursknapphet.

Vi trenger endringer – vi har ikke lykkes med dagens politikk.

Vi trenger ressurser – en plan uten ressurser er ønsker.

Vi trenger konkrete og målbare tiltak med prosess for oppfølging - uforpliktende ønsker gir ikke resultater.

Vi trenger en sterk ledelse – det viktigste er ikke teknologi, men de nødvendige endringene samfunnet nå skal gjennom, støttet av teknologi.

Teknologisk skifte

Heller ikke EU har klart overgangen til en datadrevet økonomi. Tidligere sentralbanksjef i EU Mario Draghis dramatiske tilstandsrapport spår i verste fall nedgang både i produktivitet og befolkning frem til 2040. Det vil sette et dramatisk press på økonomi og velferd for alle som bor her.

Men Europa kan reise seg igjen. Det skjer teknologiske skifter som deler ut kortene på nytt. KI er en slik hendelse. Vi kan stå på skuldrene til blant annet åpne modeller og bygge ny industri. Men så langt har vi spilt de nye kortene dårlig.

Vi innfører uklar og inkonsistent regulering og måler suksessen i størrelsen på bøter og ikke enhjørninger. Vi skremmer bort investorer og vil ikke trene KI-modeller på europeiske data.

Torsdag håper vi statsminister Støre og digitaliseringsminister Tung går fra prat til praksis i digitaliseringspolitikken. Vi står klare til å bidra!