– Dette er ikke greit Johannes Brodwall, og du skjønner nok at du har tråkket på flere som er på samme kompetansenivå som deg

Det er nå seks uker siden Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen for våre omtrent 9.000 ansatte innenfor helse. Det har vært noen spennende uker, med mange utfordringer - men vi har stått sammen som et lag i denne perioden. Våre ansatte skal ha enormt stor honnør for den endringsviljen og lojaliteten de har vist både til Helseplattformens visjon og til sin arbeidsgiver som setter sine innbyggere i fokus. Vi gleder oss selvsagt også til høsten når enda flere tar i bruk den nye løsningen, og verdien for innbyggerne og samfunnet vil øke i takt med dette.

Selv om Helseplattformen nå er tatt i bruk hos Trondheim kommune, betyr ikke det at løsningen er ferdig utviklet. Det vil den nok heller aldri bli, for et IT system som er så tett integrert med virksomheten må endres i samme takt. Kontinuerlig utvikling for å understøtte virksomhetens mål er et virkemiddel jeg tenker er klokt. Det betyr at vi nå veldig tidlig i innføringen ennå justerer på mye, for husk at den organisasjonen vi understøtter har vært i utvikling helt frem til go-live og vil fortsette å være det.

Når jeg i dag leste artikkelen på Digi.no hvor Johannes Brodwall, en fagperson jeg har stor respekt for, sier at «sett utenfra ser det ut som Helseplattformen har antatt at de har kjøpt et hyllevaresystem som var ferdig, mens de i realiteten har kjøpt et system som krever massiv tilpasning» undres jeg virkelig på hvorfor eksperter som står utenfor med sånne tanker, ikke bare spør oss direkte.

For om vi hadde fått dette spørsmålet, hadde vårt svar vært tydelig at vi helt fra starten visste at her skulle IT støtten for arbeidsprosessene bygges i plattformen slik at våre behov ble dekket. Nettopp derfor sørget prosjektet for å ha en stor gruppe med applikasjonsanalytikere - rekruttert fra alle de ulike disiplinene innenfor helse, for å sikre at IT støtten ble realisert på en hensiktsmessig måte.

Denne gjengen har vært helt fantastisk, og jeg kan ikke tenke meg en bedre brukerinvolvering enn dette.

Min undring gikk over til skuffelse når artikkelen dreide over til en problematisering av hvilket programmeringsspråk som benyttes av Epic. Her må jeg si artikkelen ble bortimot useriøs når anbefalingen om «...at man satte seg ned med folk med peiling på disse tingene før man valgte å gå til innkjøp av dette fagsystemet».

Dette tenker jeg personlig vitner om begrenset erfaring med anskaffelseprosesser, og i tillegg en litt for drøy generalisering av hvilket kompetansenivå dette store prosjektet har disponert i de årene som ligger bak oss. Som bransjekollega synes ikke jeg dette er greit Johannes, og når du tenker deg om så skjønner du nok at du gjennom dette sannsynligvis har tråkket på flere som er på minst samme kompetansenivå som deg.

Du får herved et gult kort fra meg.

Det er ikke bare gjennom Digi.nos artikkel at det har blitt skapt tabloid storm den siste tiden. Her en kveld skvatt jeg godt i stolen når noen leger fikk godt med skjermtid på NRK Midtnytt hvor løsningen ble beskrevet som «helvetesplattformen»- en beskrivelse som ble plukket bredt opp av andre media i etterkant. Her ble antall museklikk for å dele ut en paracet brukt som illustrasjon på hvor håpløst alt var med løsningen, og det fungerte jo veldig bra – 36 museklikk for en paracet høres jo absolutt litt voldsomt ut.

Det som jeg hadde forventet av en seriøs nyhetskanal som NRK var at de prøvde å presentere saken noe mer nyansert enn dette før de tok frem sin store megafon ut i det norske samfunn. Det følger jo et ansvar med det å formidle nyheter, og som del av det ansvaret tenker det inngår å være mer nyansert og reflektert.

Dersom Helseplattformen hadde fått anledning til å bidra med sine perspektiver hadde kanskje saken ikke blitt så morsom og åpenbart en mindre “klikkvinner” men den hadde blitt vesentlig mer seriøs, reflektert og potensielt mindre skadelig for et veldig viktig endringsprosjekt i Midt-Norge.

De som har vært aktive lesere av Digi de siste årene har nok fått med seg at også jeg har ytret meg kritisk til teknologiske aspekter ved Helseplattformen. Dette er nå omtrent tre år siden, og på det tidspunktet var det naturlig for meg å dvele litt ved sånne aspekter i forbindelse med at kommunen formelt skulle utløse sin opsjon på helseplattformen.

Som kommune er vi åpen, kompetent og modig. Da sier vi også ifra om hva vi tenker, men vi gjør det på de riktige tidspunktene for da kan det ha en verdi. Den underliggende teknologien i Epic sin løsning er nå for meg et lite interessant tema, selv om man selvsagt kan finne glede i sånne rent teknisk-religiøse diskusjoner. Løsningen er nå i drift, og vi skal lykkes med denne og leverandøren som står bak plattformen ser for meg ut til å ha den nødvendige tyngde til å understøtte videre utvikling.

Helseplattformen er kommet for å bli i Midt-Norge, og aktørene som står bak dette har utelukkende de beste intensjoner og vi vil lykkes. Vi som er med på dette er alltid åpen for konstruktiv kritikk, men ser helst at kritikken er relevant for den fasen vi er inne i nå, og ikke det som ligger mange år bak oss.

Det er sikkert ting vi kunne gjort bedre, og det kan man forvente at vi har lært av - men vi ønsker nå å fokusere på veien foran oss. En vei som vi lager til det beste for innbyggerne, våre ansatte og samfunnet som helhet. Det er plass til flere på heialaget vårt, og det er mye morsommere å være med – enn å stå på sidelinjen og riste på hodet for potensielt kanskje fremheve seg selv.